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ราคาปัจจุบัน Cere Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CERE เท่ากับ 1,838,463 USD ติดตามการอัปเดตราคา CERE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cere Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CERE เท่ากับ 1,838,463 USD ติดตามการอัปเดตราคา CERE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Cere Network ราคา (CERE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CERE เป็น USD

$0.00020541
$0.00020541$0.00020541
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cere Network (CERE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:21:50 (UTC+8)

ราคา Cere Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cere Network (CERE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CERE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CERE.

Cere Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,838,463 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.64B CERE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CERE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.47126 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CERE เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 813.89.

Cere Network (CERE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 813.89
$ 813.89$ 813.89

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

6.64B
6.64B 6.64B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cere Network คือ $ 1.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 813.89 อุปทานหมุนเวียนของ CERE คือ 6.64B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.06M

ประวัติราคา Cere Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.47126
$ 0.47126$ 0.47126

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+1.67%

+0.87%

+0.87%

ประวัติราคา Cere Network (CERE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cere Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cere Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cere Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cere Network เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.67%
30 วัน$ 0+0.17%
60 วัน$ 0+1.39%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Cere Network

การคาดการณ์ราคา Cere Network (CERE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CERE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cere Network (CERE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cere Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cere Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CERE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cere Network

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เกี่ยวกับ Cere Network

ราคาปัจจุบันของ Cere Network คือเท่าไร?

Cere Network เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ CERE คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿59376335.90675026086000 CERE อยู่ในอันดับ #2568 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Cere Network มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ CERE มีเท่าไร?

มีโทเคน 6637897251.424108 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Cere Network เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Cere Network เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿15.2201551292656572000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ CERE คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Storage,SocialFi,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,DePIN,Base Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,OKX Ventures Portfolio,Made in USA และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

CERE มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cere Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:21:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cere Network (CERE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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