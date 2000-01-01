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โทเค็น แอปพลิเคชัน AI ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม แอปพลิเคชัน AI เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14178
+0.28%
+3.36%
+5.02%
$ 1.50B
$ 75.36K
2
VVV
VVV
VVV
$ 11.8823
-0.06%
-1.06%
+0.12%
$ 557.77M
$ 6.54K
3
Velvet
Velvet
VELVET
$ 1.03285
+0.25%
+20.19%
+144.62%
$ 438.00M
$ 2.06M
4
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0099478
-0.77%
-2.00%
+161.99%
$ 228.82M
$ 109.96M
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0009028
-0.37%
-6.05%
-22.73%
$ 97.57M
$ 100.29M
6
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295653
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 72.43M
$ 633.10K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1881
-0.11%
-1.93%
-11.97%
$ 67.06M
$ 377.53K
8
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.3712
-0.99%
-6.97%
-75.27%
$ 60.44M
$ 7.89M
9
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.2465
-0.04%
-9.90%
-28.65%
$ 49.86M
$ 23.84M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003514
+3.76%
+1.82%
+7.65%
$ 44.58M
$ 29.12M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0207
+0.05%
-2.95%
-4.07%
$ 27.03M
$ 4.88M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001533
-0.26%
+0.33%
+3.43%
$ 25.84M
$ 85.39M
13
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07828
-0.03%
-2.62%
+8.43%
$ 23.92M
$ 1.16M
14
Rei
Rei
REI
$ 0.02279991
+0.03%
-0.00%
-10.15%
$ 22.80M
$ 193.47K
15
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002271
-1.17%
-3.68%
-28.15%
$ 22.58M
$ 258.34M
16
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
$ 0.02544
-0.12%
-2.65%
-6.55%
$ 21.58M
$ 2.08M
17
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2952
+0.07%
-0.90%
-5.66%
$ 20.82M
$ 204.51K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020339
-0.77%
-3.08%
-2.76%
$ 18.96M
$ 3.39M
19
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01723
-0.23%
+1.95%
+4.17%
$ 18.03M
$ 3.42M
20
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008026
-0.45%
-4.19%
-10.88%
$ 15.95M
$ 11.55M
21
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.293464
+0.02%
-0.07%
-8.99%
$ 12.83M
$ 588.88K
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.85
-0.31%
-0.77%
-1.99%
$ 12.64M
$ 5.42K
23
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02934
0.00%
-0.74%
-0.03%
$ 11.43M
$ 9.05K
24
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03257
+0.25%
+1.08%
-1.48%
$ 11.27M
$ 1.98M
25
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0627
+0.32%
+1.95%
-0.95%
$ 9.27M
$ 78.84K
26
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03631
-0.30%
-0.14%
+1.20%
$ 9.26M
$ 3.83M
27
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.607403
0.00%
+0.01%
+1.59%
$ 9.23M
$ 6.07
28
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011348
+0.24%
-1.08%
-4.39%
$ 8.52M
$ 5.06M
29
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004439
0.00%
+0.57%
+0.41%
$ 5.57M
$ 356.06K
30
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003005
+0.37%
-1.55%
-6.51%
$ 5.17M
$ 5.43M
31
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004984
+0.91%
+3.62%
+0.54%
$ 5.00M
$ 11.91M
32
GamerCoin
GamerCoin
GHX
$ 0.005006
0.00%
+0.28%
-2.02%
$ 3.25M
$ 11.02M
33
LushAI
LushAI
LUSH
$ 0.00033211
0.00%
--
+6.24%
$ 2.33M
$ 2.44K
34
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
--
-1.71%
$ 2.30M
$ 6.57
35
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00055575
0.00%
+0.01%
-12.51%
$ 1.99M
$ 45.13K
36
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019437
-1.12%
+0.01%
+9.96%
$ 1.93M
$ 357.81
37
RIFT AI
RIFT AI
RIFT
$ 0.00189569
+0.10%
--
-2.54%
$ 1.90M
$ 62.91
38
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
39
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00177906
+0.20%
+0.01%
-12.28%
$ 1.78M
$ 158.23K
40
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.086634
0.00%
--
-2.05%
$ 1.53M
$ 243.44
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.00573E-7
-0.55%
+1.50%
+8.63%
$ 1.06M
--
42
THINK Protocol
THINK Protocol
THINK
$ 0.00098282
+0.04%
-0.00%
-10.37%
$ 982.83K
$ 75.52
43
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.61
0.00%
--
+1.46%
$ 978.40K
$ 9.33
44
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00238
+0.42%
+0.85%
+8.72%
$ 939.94K
$ 5.86M
45
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00080602
+0.04%
-0.08%
-23.02%
$ 805.90K
$ 55.61K
46
NODE
NODE
NODE
$ 0.005864
-0.07%
-0.07%
-0.14%
$ 781.80K
$ 10.53M
47
LayerX
LayerX
LX
$ 7.722E-5
+0.04%
-7.30%
+10.39%
$ 772.21K
--
48
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250747
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 725.88K
$ 36.09
49
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.634517
+0.04%
+0.01%
-6.70%
$ 634.50K
$ 440.55
50
IMGN Labs
IMGN Labs
IMGN
$ 0.00059268
+0.06%
-0.10%
-11.35%
$ 592.54K
$ 4.24K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น แอปพลิเคชัน AI คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น แอปพลิเคชัน AI เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 168 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $3.47B
โทเค็น แอปพลิเคชัน AI ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น แอปพลิเคชัน AI ที่ติดตามบน MEXC นั้น SUIDEPIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 88.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น แอปพลิเคชัน AI กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 168 แอปพลิเคชัน AI ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น แอปพลิเคชัน AI ยอดนิยม รวมถึง M, VVV, VELVET. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ แอปพลิเคชัน AI คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น แอปพลิเคชัน AI ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $3.47B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แอปพลิเคชัน AI นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง