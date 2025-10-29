ราคาปัจจุบัน Dolphin วันนี้ คือ 0.02044392 USD ติดตามการอัปเดตราคา DPHN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DPHN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Dolphin วันนี้ คือ 0.02044392 USD ติดตามการอัปเดตราคา DPHN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DPHN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Dolphin โลโก้

Dolphin ราคา (DPHN)

ราคาปัจจุบัน 1 DPHN เป็น USD

$0.02044392
-3.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dolphin (DPHN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:01:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Dolphin (DPHN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02043028
ต่ำสุด 24h
$ 0.02146121
สูงสุด 24h

$ 0.02043028
$ 0.02146121
$ 0.02226817
$ 0.01112509
-1.96%

-3.98%

+67.60%

+67.60%

ราคาเรียลไทม์ Dolphin (DPHN) คือ $0.02044392 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDPHN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02043028 และราคาสูงสุด $ 0.02146121 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DPHN คือ $ 0.02226817 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01112509

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DPHN มีการเปลี่ยนแปลง -1.96% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +67.60% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Dolphin (DPHN) ข้อมูลการตลาด

$ 10.17M
--
$ 20.44M
497.61M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dolphin คือ $ 10.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DPHN คือ 497.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.44M

ประวัติราคา Dolphin (DPHN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dolphin เป็น USD เท่ากับ $ -0.00084859445017898
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dolphin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dolphin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dolphin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00084859445017898-3.98%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Dolphin (DPHN)

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Dolphin (USD)

Dolphin (DPHN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Dolphin (DPHN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Dolphin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Dolphin ตอนนี้!

DPHN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Dolphin (DPHN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Dolphin (DPHN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DPHNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dolphin (DPHN)

วันนี้ Dolphin (DPHN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DPHN เป็นUSD คือ 0.02044392 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DPHN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DPHN เป็น USD คือ $ 0.02044392 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Dolphin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DPHN คือ $ 10.17M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DPHN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DPHN คือ 497.61M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DPHN คือเท่าใด?
DPHN ถึงราคา ATH ที่ 0.02226817 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DPHN คือเท่าไร?
DPHN ถึงราคา ATL ที่ 0.01112509 USD
ปริมาณการเทรดของ DPHN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DPHN คือ -- USD
ปีนี้ DPHN จะสูงขึ้นอีกไหม?
DPHN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DPHN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:01:33 (UTC+8)

