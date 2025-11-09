Velar Pris idag

Livepriset för Velar (VELAR) idag är $ 0.00059016, med en förändring på 2.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VELAR till USD är$ 0.00059016 per VELAR.

Velar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 209,073, med ett cirkulerande utbud på 354.26M VELAR. Under de senaste 24 timmarna handlades VELAR mellan $ 0.00056852 (lägsta) och $ 0.00060831 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.380312, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00050278.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VELAR med +0.61% under den senaste timmen och -18.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Velar (VELAR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 209.07K$ 209.07K $ 209.07K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 590.16K$ 590.16K $ 590.16K Cirkulationsutbud 354.26M 354.26M 354.26M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

