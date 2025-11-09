Unit Solana Pris idag

Livepriset för Unit Solana (USOL) idag är $ 157.3, med en förändring på 2.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USOL till USD är$ 157.3 per USOL.

Unit Solana rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 21,921,429, med ett cirkulerande utbud på 139.36K USOL. Under de senaste 24 timmarna handlades USOL mellan $ 156.09 (lägsta) och $ 164.56 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 253.02, medan det lägsta priset någonsin var $ 143.23.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USOL med +0.06% under den senaste timmen och -15.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Unit Solana (USOL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 21.92M$ 21.92M $ 21.92M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 78.65B$ 78.65B $ 78.65B Cirkulationsutbud 139.36K 139.36K 139.36K Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Unit Solana är $ 21.92M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USOL är 139.36K, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 78.65B.