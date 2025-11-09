SuperReturn sSuperUSD Pris idag

Livepriset för SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) idag är $ 1.046, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SSUPERUSD till USD är$ 1.046 per SSUPERUSD.

SuperReturn sSuperUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,037,490, med ett cirkulerande utbud på 2.91M SSUPERUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades SSUPERUSD mellan $ 1.04 (lägsta) och $ 1.052 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.938938.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SSUPERUSD med -0.07% under den senaste timmen och +0.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Cirkulationsutbud 2.91M 2.91M 2.91M Totalt utbud 2,905,374.694704 2,905,374.694704 2,905,374.694704

