Orgo Pris idag

Livepriset för Orgo (ORGO) idag är $ 0.00814541, med en förändring på 29.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ORGO till USD är$ 0.00814541 per ORGO.

Orgo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,060,729, med ett cirkulerande utbud på 499.99M ORGO. Under de senaste 24 timmarna handlades ORGO mellan $ 0.00804397 (lägsta) och $ 0.01156889 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01301122, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00115957.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ORGO med -0.64% under den senaste timmen och +47.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Orgo (ORGO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M Cirkulationsutbud 499.99M 499.99M 499.99M Totalt utbud 999,991,438.9548451 999,991,438.9548451 999,991,438.9548451

Det aktuella börsvärdet för Orgo är $ 4.06M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ORGO är 499.99M, med ett totalt utbud på 999991438.9548451. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.12M.