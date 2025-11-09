DFDV Staked SOL Pris idag

Livepriset för DFDV Staked SOL (DFDVSOL) idag är $ 165.02, med en förändring på 1.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DFDVSOL till USD är$ 165.02 per DFDVSOL.

DFDV Staked SOL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 92,043,034, med ett cirkulerande utbud på 557.79K DFDVSOL. Under de senaste 24 timmarna handlades DFDVSOL mellan $ 162.64 (lägsta) och $ 170.55 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 259.77, medan det lägsta priset någonsin var $ 150.48.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DFDVSOL med 0.00% under den senaste timmen och -12.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 92.04M$ 92.04M $ 92.04M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 92.04M$ 92.04M $ 92.04M Cirkulationsutbud 557.79K 557.79K 557.79K Totalt utbud 557,785.491246936 557,785.491246936 557,785.491246936

