AU79 Pris idag

Livepriset för AU79 (AU79) idag är $ 0.02053469, med en förändring på 8.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AU79 till USD är$ 0.02053469 per AU79.

AU79 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,532,049, med ett cirkulerande utbud på 999.87M AU79. Under de senaste 24 timmarna handlades AU79 mellan $ 0.01856402 (lägsta) och $ 0.02105704 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03850425, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00608277.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AU79 med -0.07% under den senaste timmen och -1.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AU79 (AU79) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.53M$ 20.53M $ 20.53M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.53M$ 20.53M $ 20.53M Cirkulationsutbud 999.87M 999.87M 999.87M Totalt utbud 999,871,240.9453115 999,871,240.9453115 999,871,240.9453115

