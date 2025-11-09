BörsDEX+
Livepriset för AU79 idag är 0.02053469 USD.AU79 börsvärdet är 20,532,049 USD. Följ prisuppdateringar för AU79 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om AU79

AU79 prisinformation

Vad är AU79

AU79 officiell webbplats

AU79 tokenomics

AU79 Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

AU79 Logotyp

AU79 Pris (AU79)

Onoterad

1 AU79-till-USD pris i realtid:

$0.02031465
$0.02031465
+7.60%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
AU79 (AU79) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:29:02 (UTC+8)

AU79 Pris idag

Livepriset för AU79 (AU79) idag är $ 0.02053469, med en förändring på 8.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AU79 till USD är$ 0.02053469 per AU79.

AU79 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,532,049, med ett cirkulerande utbud på 999.87M AU79. Under de senaste 24 timmarna handlades AU79 mellan $ 0.01856402 (lägsta) och $ 0.02105704 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03850425, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00608277.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AU79 med -0.07% under den senaste timmen och -1.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AU79 (AU79) Marknadsinformation

$ 20.53M
$ 20.53M

--
--

$ 20.53M
$ 20.53M

999.87M
999.87M

999,871,240.9453115
999,871,240.9453115

Det aktuella börsvärdet för AU79 är $ 20.53M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AU79 är 999.87M, med ett totalt utbud på 999871240.9453115. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.53M.

AU79 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01856402
$ 0.01856402
lägsta under 24-timmar
$ 0.02105704
$ 0.02105704
högsta under 24-timmar

$ 0.01856402
$ 0.01856402

$ 0.02105704
$ 0.02105704

$ 0.03850425
$ 0.03850425

$ 0.00608277
$ 0.00608277

-0.07%

+8.72%

-1.96%

-1.96%

AU79 (AU79) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på AU79 till USD $ +0.00164752.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på AU79 till USD $ -0.0071179354.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på AU79 till USD $ -0.0063817483.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på AU79 till USD $ +0.011701661384771243.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00164752+8.72%
30 dagar$ -0.0071179354-34.66%
60 dagar$ -0.0063817483-31.07%
90 dagar$ +0.011701661384771243+132.48%

Prisförutsägelse för AU79

AU79 (AU79) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AU79 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AU79 (AU79) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AU79 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

AU79 (AU79) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om AU79

Hur mycket kommer 1 AU79 att vara värd år 2030?
Om AU79 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AU79-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:29:02 (UTC+8)

AU79 (AU79) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2957

$0.0024553

$0.00004024

$0.1050

$0.04233

$0.000000001965

