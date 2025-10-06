Ika Pris idag

Livepriset för Ika (IKA) idag är $ 0.01201, med en förändring på 2.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IKA till USD är$ 0.01201 per IKA.

Ika rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- IKA. Under de senaste 24 timmarna handlades IKA mellan $ 0.01105 (lägsta) och $ 0.01272 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IKA med 0.00% under den senaste timmen och -29.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 78.72K.

Ika (IKA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 78.72K$ 78.72K $ 78.72K Marknadsvärde efter full utspädning $ 120.10M$ 120.10M $ 120.10M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja SUI

Det aktuella börsvärdet för Ika är --, med en 24h-handelsvolym på $ 78.72K. Det cirkulerande utbudet av IKA är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 120.10M.