HODL Pris idag

Livepriset för HODL (HODL) idag är $ 0.0000066, med en förändring på 34.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HODL till USD är$ 0.0000066 per HODL.

HODL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HODL. Under de senaste 24 timmarna handlades HODL mellan $ 0.0000063 (lägsta) och $ 0.0000268 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HODL med -15.39% under den senaste timmen och -99.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 643.76K.

HODL (HODL) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 643.76K$ 643.76K $ 643.76K Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.60T$ 6.60T $ 6.60T Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Offentlig blockkedja ARB

