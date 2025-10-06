Edwin Pris idag

Livepriset för Edwin (EDWIN) idag är $ 0.000916, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EDWIN till USD är$ 0.000916 per EDWIN.

Edwin rankas för närvarande nr.2141 enligt marknadsvärde på $ 916.00K, med ett cirkulerande utbud på 1.00B EDWIN. Under de senaste 24 timmarna handlades EDWIN mellan $ 0.000911 (lägsta) och $ 0.00099 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01385086645919871, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000137537924593378.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EDWIN med 0.00% under den senaste timmen och -4.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 170.59K.

Edwin (EDWIN) Marknadsinformation

Rank No.2141 Marknadsvärde $ 916.00K$ 916.00K $ 916.00K Volym (24H) $ 170.59K$ 170.59K $ 170.59K Marknadsvärde efter full utspädning $ 916.00K$ 916.00K $ 916.00K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja SOL

