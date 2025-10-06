BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Edwin idag är 0.000916 USD.EDWIN börsvärdet är 916,000 USD. Följ prisuppdateringar för EDWIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Edwin idag är 0.000916 USD.EDWIN börsvärdet är 916,000 USD. Följ prisuppdateringar för EDWIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om EDWIN

EDWIN prisinformation

Vad är EDWIN

EDWIN whitepaper

EDWIN officiell webbplats

EDWIN tokenomics

EDWIN Prisförutsägelse

EDWIN historik

EDWIN Köpguide

EDWIN-till-fiat valutaomvandlare

EDWIN spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Edwin Logotyp

Edwin-kurs(EDWIN)

1 EDWIN-till-USD pris i realtid:

$0.000916
$0.000916$0.000916
-0.97%1D
USD
Edwin (EDWIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:52 (UTC+8)

Edwin Pris idag

Livepriset för Edwin (EDWIN) idag är $ 0.000916, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EDWIN till USD är$ 0.000916 per EDWIN.

Edwin rankas för närvarande nr.2141 enligt marknadsvärde på $ 916.00K, med ett cirkulerande utbud på 1.00B EDWIN. Under de senaste 24 timmarna handlades EDWIN mellan $ 0.000911 (lägsta) och $ 0.00099 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01385086645919871, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000137537924593378.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EDWIN med 0.00% under den senaste timmen och -4.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 170.59K.

Edwin (EDWIN) Marknadsinformation

No.2141

$ 916.00K
$ 916.00K$ 916.00K

$ 170.59K
$ 170.59K$ 170.59K

$ 916.00K
$ 916.00K$ 916.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Det aktuella börsvärdet för Edwin är $ 916.00K, med en 24h-handelsvolym på $ 170.59K. Det cirkulerande utbudet av EDWIN är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 916.00K.

Edwin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000911
$ 0.000911$ 0.000911
lägsta under 24-timmar
$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099
högsta under 24-timmar

$ 0.000911
$ 0.000911$ 0.000911

$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099

$ 0.01385086645919871
$ 0.01385086645919871$ 0.01385086645919871

$ 0.000137537924593378
$ 0.000137537924593378$ 0.000137537924593378

0.00%

-0.97%

-4.39%

-4.39%

Edwin (EDWIN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Edwin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000897-0.97%
30 dagar$ -0.002094-69.57%
60 dagar$ -0.002927-76.17%
90 dagar$ -0.003394-78.75%
Edwin Prisförändring idag

Idag registrerade EDWIN en förändring med $ -0.00000897 (-0.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Edwin 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002094 (-69.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Edwin 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades EDWIN med $ -0.002927(-76.17%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Edwin 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003394 (-78.75%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Edwin (EDWIN)?

Kolla in sidan Edwin Prishistorik nu.

AI-analys för Edwin

AI-drivna insikter som analyserar Edwin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Edwins priser?

Several key factors influence EDWIN token prices:

1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect EDWIN's value.

2. Supply and Demand - Token circulation, trading volume, and holder behavior impact price movements.

3. Project Development - Updates, partnerships, and roadmap progress can drive price changes.

4. Utility and Adoption - Real-world use cases and platform growth influence long-term value.

5. External Events - Regulatory news, market volatility, and macroeconomic factors affect pricing.

Varför vill folk veta Edwins pris idag?

People want to know Edwin (EDWIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Edwin

Edwin (EDWIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EDWIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Edwin (EDWIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Edwin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Edwin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för EDWIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Edwin Price Prediction.

Om Edwin

EDWIN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. The EDWIN network employs a unique consensus mechanism, though specifics are not widely known. The asset is typically used for transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. EDWIN's issuance model is also not widely disclosed, but it is understood that the supply is controlled to maintain stability within the network. The asset's primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional currencies, while leveraging blockchain technology to ensure transparency and security in transactions.

Hur man köper och investerar Edwin

Är du redo att komma igång med Edwin? Att köpa EDWIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Edwin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Edwin (EDWIN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Edwin krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Edwin (EDWIN) Guide

Vad kan du göra med Edwin

Genom att äga Edwin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Edwin (EDWIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Edwin (EDWIN)

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Edwin Resurs

För en mer djupgående förståelse av Edwin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Edwin webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Edwin

Hur mycket kommer 1 Edwin att vara värd år 2030?
Om Edwin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Edwin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:52 (UTC+8)

Edwin (EDWIN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Edwin

EDWIN USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på EDWIN med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av EDWIN med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Edwin (EDWIN) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Edwin-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
EDWIN/USDT
$0.000916
$0.000916$0.000916
-0.97%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2924
$0.2924$0.2924

+46.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2230
$0.2230$0.2230

+346.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023352
$0.0023352$0.0023352

+233.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012500
$0.000012500$0.000012500

+150.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001879
$0.000000001879$0.000000001879

+69.12%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003139
$0.00003139$0.00003139

+59.34%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för EDWIN-till-USD

Belopp

EDWIN
EDWIN
USD
USD

1 EDWIN = 0.000916 USD