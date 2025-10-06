Livepriset för Edwin idag är 0.000916 USD.EDWIN börsvärdet är 916,000 USD. Följ prisuppdateringar för EDWIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Edwin idag är 0.000916 USD.EDWIN börsvärdet är 916,000 USD. Följ prisuppdateringar för EDWIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Edwin (EDWIN) idag är $ 0.000916, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EDWIN till USD är$ 0.000916 per EDWIN.
Edwin rankas för närvarande nr.2141 enligt marknadsvärde på $ 916.00K, med ett cirkulerande utbud på 1.00B EDWIN. Under de senaste 24 timmarna handlades EDWIN mellan $ 0.000911 (lägsta) och $ 0.00099 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01385086645919871, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000137537924593378.
I kortsiktigt resultat, rörde sig EDWIN med 0.00% under den senaste timmen och -4.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 170.59K.
Edwin (EDWIN) Marknadsinformation
No.2141
$ 916.00K
$ 916.00K$ 916.00K
$ 170.59K
$ 170.59K$ 170.59K
$ 916.00K
$ 916.00K$ 916.00K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Det aktuella börsvärdet för Edwin är $ 916.00K, med en 24h-handelsvolym på $ 170.59K. Det cirkulerande utbudet av EDWIN är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 916.00K.
Edwin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000911
$ 0.000911$ 0.000911
lägsta under 24-timmar
$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099
högsta under 24-timmar
$ 0.000911
$ 0.000911$ 0.000911
$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099
$ 0.01385086645919871
$ 0.01385086645919871$ 0.01385086645919871
$ 0.000137537924593378
$ 0.000137537924593378$ 0.000137537924593378
0.00%
-0.97%
-4.39%
-4.39%
Edwin (EDWIN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Edwin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00000897
-0.97%
30 dagar
$ -0.002094
-69.57%
60 dagar
$ -0.002927
-76.17%
90 dagar
$ -0.003394
-78.75%
Edwin Prisförändring idag
Idag registrerade EDWIN en förändring med $ -0.00000897 (-0.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Edwin 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002094 (-69.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Edwin 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades EDWIN med $ -0.002927(-76.17%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Edwin 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003394 (-78.75%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Edwin (EDWIN)?
AI-drivna insikter som analyserar Edwin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
People want to know Edwin (EDWIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Edwin
Edwin (EDWIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EDWIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Edwin (EDWIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Edwin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Edwin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för EDWIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Edwin Price Prediction.
Om Edwin
EDWIN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. The EDWIN network employs a unique consensus mechanism, though specifics are not widely known. The asset is typically used for transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. EDWIN's issuance model is also not widely disclosed, but it is understood that the supply is controlled to maintain stability within the network. The asset's primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional currencies, while leveraging blockchain technology to ensure transparency and security in transactions.
EDWIN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. The EDWIN network employs a unique consensus mechanism, though specifics are not widely known. The asset is typically used for transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services. EDWIN's issuance model is also not widely disclosed, but it is understood that the supply is controlled to maintain stability within the network. The asset's primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional currencies, while leveraging blockchain technology to ensure transparency and security in transactions.
Hur man köper och investerar Edwin
Är du redo att komma igång med Edwin? Att köpa EDWIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Edwin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Edwin (EDWIN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Edwin krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Edwin
Genom att äga Edwin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Edwin (EDWIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.
Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.
Edwin Resurs
För en mer djupgående förståelse av Edwin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Edwin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Edwin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Edwin idag?
Priset för Edwin är idag $ 0.000916. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Edwin fortfarande en bra investering?
Edwin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i EDWIN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Edwin?
Edwin till ett värde av $ 170.59K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Edwin?
Livepriset för EDWIN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Edwin i den valuta du föredrar, besök EDWIN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Edwin?
Priset på EDWIN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,264.15
+0.54%
ETH
3,402.76
+0.77%
SOL
157.77
+0.69%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
609.85
+18.96%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för EDWIN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret EDWIN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Edwins kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Edwin-priset att stiga i år?
Edwin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Edwin (EDWIN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:52 (UTC+8)
Edwin (EDWIN) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.