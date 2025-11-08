Današnja cena Velar

Današnja cena kriptovalute Velar (VELAR) v živo je $ 0.0005962, s spremembo 9.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VELAR v USD je $ 0.0005962 na VELAR.

Kriptovaluta Velar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 211,213, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 354.26M VELAR. V zadnjih 24 urah se je VELAR trgovalo med $ 0.00053925 (najnižje) in $ 0.00060831 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.380312, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00050278.

V kratkoročni uspešnosti se je VELAR premaknil -0.53% v zadnji uri in -9.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Velar (VELAR)

Tržna kapitalizacija $ 211.21K$ 211.21K $ 211.21K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 596.20K$ 596.20K $ 596.20K Zaloga v obtoku 354.26M 354.26M 354.26M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

