BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Velar v živo je 0.0005962 USD. Tržna kapitalizacija VELAR je 211,213 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VELAR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Velar v živo je 0.0005962 USD. Tržna kapitalizacija VELAR je 211,213 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VELAR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VELAR

Informacije o ceni VELAR

Kaj je VELAR

Bela knjiga VELAR

Uradna spletna stran VELAR

Tokenomika VELAR

Napoved cen VELAR

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Velar Logotip

Velar Cena (VELAR)

Nerazporejeno

Cena 1 VELAR v USD v živo:

$0.0005962
$0.0005962$0.0005962
+9.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Velar (VELAR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:23:23 (UTC+8)

Današnja cena Velar

Današnja cena kriptovalute Velar (VELAR) v živo je $ 0.0005962, s spremembo 9.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VELAR v USD je $ 0.0005962 na VELAR.

Kriptovaluta Velar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 211,213, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 354.26M VELAR. V zadnjih 24 urah se je VELAR trgovalo med $ 0.00053925 (najnižje) in $ 0.00060831 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.380312, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00050278.

V kratkoročni uspešnosti se je VELAR premaknil -0.53% v zadnji uri in -9.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Velar (VELAR)

$ 211.21K
$ 211.21K$ 211.21K

--
----

$ 596.20K
$ 596.20K$ 596.20K

354.26M
354.26M 354.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Velar je $ 211.21K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VELAR je 354.26M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 596.20K.

Zgodovina cene Velar, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00053925
$ 0.00053925$ 0.00053925
24H Nizka
$ 0.00060831
$ 0.00060831$ 0.00060831
24H Visoka

$ 0.00053925
$ 0.00053925$ 0.00053925

$ 0.00060831
$ 0.00060831$ 0.00060831

$ 0.380312
$ 0.380312$ 0.380312

$ 0.00050278
$ 0.00050278$ 0.00050278

-0.53%

+9.93%

-9.68%

-9.68%

Zgodovina cen Velar (VELAR) v USD

Danes je bila sprememba cene Velar v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Velar v USD $ -0.0003692533.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Velar v USD $ -0.0003943335.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Velar v USD $ -0.002320890231420452.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+9.93%
30 dni$ -0.0003692533-61.93%
60 dni$ -0.0003943335-66.14%
90 dni$ -0.002320890231420452-79.56%

Napoved cene za kriptovaluto Velar

Napoved cene Velar (VELAR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VELAR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Velar (VELAR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Velar lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Velar v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VELAR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Velar.

Kaj je Velar (VELAR)

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Velar

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Velar?
Če bi kriptovaluta Velar rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Velar.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:23:23 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Velar (VELAR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Velar

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.0800
$1.0800$1.0800

+2,060.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017214
$0.000017214$0.000017214

+186.90%

Flux

Flux

FLUX

$0.27100
$0.27100$0.27100

+147.87%

0G

0G

0G

$1.701
$1.701$1.701

+62.93%

S

S

S

$0.1868
$0.1868$0.1868

+40.87%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.