Današnja cena Unit Solana

Današnja cena kriptovalute Unit Solana (USOL) v živo je $ 160.84, s spremembo 5.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USOL v USD je $ 160.84 na USOL.

Kriptovaluta Unit Solana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22,420,976, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 139.36K USOL. V zadnjih 24 urah se je USOL trgovalo med $ 151.28 (najnižje) in $ 164.56 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 253.02, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 143.23.

V kratkoročni uspešnosti se je USOL premaknil -0.09% v zadnji uri in -13.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unit Solana (USOL)

Tržna kapitalizacija $ 22.42M$ 22.42M $ 22.42M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 80.44B$ 80.44B $ 80.44B Zaloga v obtoku 139.36K 139.36K 139.36K Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

