Današnja cena Satfi

Današnja cena kriptovalute Satfi ($SATFI) v živo je $ 0.00208904, s spremembo 2.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $SATFI v USD je $ 0.00208904 na $SATFI.

Kriptovaluta Satfi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 208,904, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M $SATFI. V zadnjih 24 urah se je $SATFI trgovalo med $ 0.00203425 (najnižje) in $ 0.00216366 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0183037, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00202612.

V kratkoročni uspešnosti se je $SATFI premaknil -0.88% v zadnji uri in -7.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Satfi ($SATFI)

Tržna kapitalizacija $ 208.90K$ 208.90K $ 208.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 208.90K$ 208.90K $ 208.90K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Satfi je $ 208.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $SATFI je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 208.90K.