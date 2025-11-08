BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Karum v živo je 0.076853 USD. Tržna kapitalizacija KARUM je 1,129,732 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KARUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KARUM

Informacije o ceni KARUM

Kaj je KARUM

Uradna spletna stran KARUM

Tokenomika KARUM

Napoved cen KARUM

Karum Logotip

Karum Cena (KARUM)

Nerazporejeno

Cena 1 KARUM v USD v živo:

$0.076162
$0.076162$0.076162
+0.30%1D
USD
Karum (KARUM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:02:29 (UTC+8)

Današnja cena Karum

Današnja cena kriptovalute Karum (KARUM) v živo je $ 0.076853, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KARUM v USD je $ 0.076853 na KARUM.

Kriptovaluta Karum je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,129,732, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 14.70M KARUM. V zadnjih 24 urah se je KARUM trgovalo med $ 0.071719 (najnižje) in $ 0.09629 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.475405, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02672377.

V kratkoročni uspešnosti se je KARUM premaknil -0.91% v zadnji uri in -43.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Karum (KARUM)

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

14.70M
14.70M 14.70M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Karum je $ 1.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KARUM je 14.70M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.61M.

Zgodovina cene Karum, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.071719
$ 0.071719$ 0.071719
24H Nizka
$ 0.09629
$ 0.09629$ 0.09629
24H Visoka

$ 0.071719
$ 0.071719$ 0.071719

$ 0.09629
$ 0.09629$ 0.09629

$ 0.475405
$ 0.475405$ 0.475405

$ 0.02672377
$ 0.02672377$ 0.02672377

-0.91%

+1.57%

-43.85%

-43.85%

Zgodovina cen Karum (KARUM) v USD

Danes je bila sprememba cene Karum v USD $ +0.00119145.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Karum v USD $ +0.0293970179.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Karum v USD $ -0.0506310330.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Karum v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00119145+1.57%
30 dni$ +0.0293970179+38.25%
60 dni$ -0.0506310330-65.88%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Karum

Napoved cene Karum (KARUM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KARUM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Karum (KARUM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Karum lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Karum (KARUM)

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

Vir Karum (KARUM)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Karum

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Karum?
Če bi kriptovaluta Karum rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Karum.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:02:29 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Karum (KARUM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Karum

