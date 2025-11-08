Današnja cena Karum

Današnja cena kriptovalute Karum (KARUM) v živo je $ 0.076853, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KARUM v USD je $ 0.076853 na KARUM.

Kriptovaluta Karum je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,129,732, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 14.70M KARUM. V zadnjih 24 urah se je KARUM trgovalo med $ 0.071719 (najnižje) in $ 0.09629 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.475405, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02672377.

V kratkoročni uspešnosti se je KARUM premaknil -0.91% v zadnji uri in -43.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Karum (KARUM)

Tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Zaloga v obtoku 14.70M 14.70M 14.70M Skupna ponudba 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Karum je $ 1.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KARUM je 14.70M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.61M.