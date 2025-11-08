Današnja cena IoTAI

Današnja cena kriptovalute IoTAI (IOTAI) v živo je $ 0.00715665, s spremembo 1.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IOTAI v USD je $ 0.00715665 na IOTAI.

Kriptovaluta IoTAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 715,897, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M IOTAI. V zadnjih 24 urah se je IOTAI trgovalo med $ 0.00607109 (najnižje) in $ 0.00736327 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04887246, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00293688.

V kratkoročni uspešnosti se je IOTAI premaknil -0.69% v zadnji uri in -30.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije IoTAI (IOTAI)

Tržna kapitalizacija $ 715.90K$ 715.90K $ 715.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 715.90K$ 715.90K $ 715.90K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija IoTAI je $ 715.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IOTAI je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 715.90K.