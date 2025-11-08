Današnja cena GTETH

Današnja cena kriptovalute GTETH (GTETH) v živo je $ 3,442.29, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GTETH v USD je $ 3,442.29 na GTETH.

Kriptovaluta GTETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 529,980,729, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 153.82K GTETH. V zadnjih 24 urah se je GTETH trgovalo med $ 3,195.76 (najnižje) in $ 3,475.88 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4,751.71, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,083.74.

V kratkoročni uspešnosti se je GTETH premaknil +0.08% v zadnji uri in -11.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GTETH (GTETH)

Tržna kapitalizacija $ 529.98M Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 529.98M Zaloga v obtoku 153.82K Skupna ponudba 153,820.0

