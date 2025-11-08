Današnja cena Golddigger

Današnja cena kriptovalute Golddigger (GDIG) v živo je --, s spremembo 4.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GDIG v USD je -- na GDIG.

Kriptovaluta Golddigger je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 319,806, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 993.72M GDIG. V zadnjih 24 urah se je GDIG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00135633, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GDIG premaknil -0.39% v zadnji uri in -30.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Golddigger (GDIG)

Tržna kapitalizacija $ 319.81K$ 319.81K $ 319.81K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 319.81K$ 319.81K $ 319.81K Zaloga v obtoku 993.72M 993.72M 993.72M Skupna ponudba 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

