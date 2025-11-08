BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Golddigger v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GDIG je 319,806 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GDIG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GDIG

Informacije o ceni GDIG

Kaj je GDIG

Uradna spletna stran GDIG

Tokenomika GDIG

Napoved cen GDIG

Golddigger Logotip

Golddigger Cena (GDIG)

Nerazporejeno

Cena 1 GDIG v USD v živo:

$0.00032183
+4.70%1D
Golddigger (GDIG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:59:14 (UTC+8)

Današnja cena Golddigger

Današnja cena kriptovalute Golddigger (GDIG) v živo je --, s spremembo 4.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GDIG v USD je -- na GDIG.

Kriptovaluta Golddigger je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 319,806, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 993.72M GDIG. V zadnjih 24 urah se je GDIG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00135633, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GDIG premaknil -0.39% v zadnji uri in -30.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Golddigger (GDIG)

$ 319.81K
--
$ 319.81K
993.72M
993,724,005.992372
Trenutna tržna kapitalizacija Golddigger je $ 319.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GDIG je 993.72M, skupna ponudba pa znaša 993724005.992372. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 319.81K.

Zgodovina cene Golddigger, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00135633
$ 0
-0.39%

+4.71%

-30.45%

-30.45%

Zgodovina cen Golddigger (GDIG) v USD

Danes je bila sprememba cene Golddigger v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Golddigger v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Golddigger v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Golddigger v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.71%
30 dni$ 0-59.22%
60 dni$ 0-61.22%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Golddigger

Napoved cene Golddigger (GDIG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GDIG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Golddigger (GDIG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Golddigger lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Golddigger v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GDIG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Golddigger.

Kaj je Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Golddigger (GDIG)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Golddigger

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Golddigger?
Če bi kriptovaluta Golddigger rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Golddigger.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:59:14 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Golddigger (GDIG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Golddigger

