BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Gasspas v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GASS je 686,503 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GASS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Gasspas v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GASS je 686,503 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GASS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GASS

Informacije o ceni GASS

Kaj je GASS

Uradna spletna stran GASS

Tokenomika GASS

Napoved cen GASS

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Gasspas Logotip

Gasspas Cena (GASS)

Nerazporejeno

Cena 1 GASS v USD v živo:

--
----
+6.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Gasspas (GASS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:04:20 (UTC+8)

Današnja cena Gasspas

Današnja cena kriptovalute Gasspas (GASS) v živo je --, s spremembo 6.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GASS v USD je -- na GASS.

Kriptovaluta Gasspas je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 686,503, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69T GASS. V zadnjih 24 urah se je GASS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GASS premaknil -0.07% v zadnji uri in -18.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gasspas (GASS)

$ 686.50K
$ 686.50K$ 686.50K

--
----

$ 686.50K
$ 686.50K$ 686.50K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Gasspas je $ 686.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GASS je 420.69T, skupna ponudba pa znaša 420690000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 686.50K.

Zgodovina cene Gasspas, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+6.64%

-18.26%

-18.26%

Zgodovina cen Gasspas (GASS) v USD

Danes je bila sprememba cene Gasspas v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Gasspas v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Gasspas v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Gasspas v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+6.64%
30 dni$ 0-54.51%
60 dni$ 0-48.71%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Gasspas

Napoved cene Gasspas (GASS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GASS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Gasspas (GASS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Gasspas lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Gasspas v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GASS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Gasspas.

Kaj je Gasspas (GASS)

Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name.

Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Gasspas (GASS)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Gasspas

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Gasspas?
Če bi kriptovaluta Gasspas rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Gasspas.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:04:20 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Gasspas (GASS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Gasspas

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8800
$0.8800$0.8800

+1,660.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000034345
$0.000034345$0.000034345

+472.41%

Flux

Flux

FLUX

$0.26132
$0.26132$0.26132

+139.01%

0G

0G

0G

$1.567
$1.567$1.567

+50.09%

S

S

S

$0.1837
$0.1837$0.1837

+38.53%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.