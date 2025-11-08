Današnja cena Full Moon

Današnja cena kriptovalute Full Moon (FM) v živo je $ 0.00973312, s spremembo 5.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FM v USD je $ 0.00973312 na FM.

Kriptovaluta Full Moon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,247,321, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 538.80M FM. V zadnjih 24 urah se je FM trgovalo med $ 0.00896621 (najnižje) in $ 0.01001216 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04230323, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00630962.

V kratkoročni uspešnosti se je FM premaknil +0.65% v zadnji uri in -13.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Full Moon (FM)

Tržna kapitalizacija $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 194.78M$ 194.78M $ 194.78M Zaloga v obtoku 538.80M 538.80M 538.80M Skupna ponudba 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

