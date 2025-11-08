BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Full Moon v živo je 0.00973312 USD. Tržna kapitalizacija FM je 5,247,321 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FM

Informacije o ceni FM

Kaj je FM

Bela knjiga FM

Uradna spletna stran FM

Tokenomika FM

Napoved cen FM

Full Moon Logotip

Full Moon Cena (FM)

Nerazporejeno

Cena 1 FM v USD v živo:

$0.0097387
+5.50%1D
mexc
USD
Full Moon (FM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:03:23 (UTC+8)

Današnja cena Full Moon

Današnja cena kriptovalute Full Moon (FM) v živo je $ 0.00973312, s spremembo 5.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FM v USD je $ 0.00973312 na FM.

Kriptovaluta Full Moon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,247,321, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 538.80M FM. V zadnjih 24 urah se je FM trgovalo med $ 0.00896621 (najnižje) in $ 0.01001216 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04230323, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00630962.

V kratkoročni uspešnosti se je FM premaknil +0.65% v zadnji uri in -13.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Full Moon (FM)

$ 5.25M
--
$ 194.78M
538.80M
20,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Full Moon je $ 5.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FM je 538.80M, skupna ponudba pa znaša 20000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 194.78M.

Zgodovina cene Full Moon, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00896621
24H Nizka
$ 0.01001216
24H Visoka

$ 0.00896621
$ 0.01001216
$ 0.04230323
$ 0.00630962
+0.65%

+5.47%

-13.19%

-13.19%

Zgodovina cen Full Moon (FM) v USD

Danes je bila sprememba cene Full Moon v USD $ +0.0005047.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Full Moon v USD $ -0.0034640456.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Full Moon v USD $ -0.0051613343.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Full Moon v USD $ -0.025846389789550476.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0005047+5.47%
30 dni$ -0.0034640456-35.59%
60 dni$ -0.0051613343-53.02%
90 dni$ -0.025846389789550476-72.64%

Napoved cene za kriptovaluto Full Moon

Napoved cene Full Moon (FM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Full Moon (FM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Full Moon lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Full Moon v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Full Moon.

Kaj je Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Full Moon

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Full Moon?
Če bi kriptovaluta Full Moon rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Full Moon.
Pomembne panožne novosti Full Moon (FM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Full Moon

