Današnja cena kriptovalute Dollar Cost Average v živo je 0.00049724 USD. Tržna kapitalizacija DCA je 497,248 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DCA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DCA

Informacije o ceni DCA

Kaj je DCA

Uradna spletna stran DCA

Tokenomika DCA

Napoved cen DCA

Dollar Cost Average Logotip

Dollar Cost Average Cena (DCA)

Nerazporejeno

Cena 1 DCA v USD v živo:

$0.00049724
+1.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
USD
Dollar Cost Average (DCA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:59:48 (UTC+8)

Današnja cena Dollar Cost Average

Današnja cena kriptovalute Dollar Cost Average (DCA) v živo je $ 0.00049724, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DCA v USD je $ 0.00049724 na DCA.

Kriptovaluta Dollar Cost Average je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 497,248, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M DCA. V zadnjih 24 urah se je DCA trgovalo med $ 0.00042197 (najnižje) in $ 0.00052191 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00301457, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0003616.

V kratkoročni uspešnosti se je DCA premaknil -0.83% v zadnji uri in -34.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dollar Cost Average (DCA)

$ 497.25K
--
$ 497.25K
999.99M
999,990,928.270062
Trenutna tržna kapitalizacija Dollar Cost Average je $ 497.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DCA je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999990928.270062. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 497.25K.

Zgodovina cene Dollar Cost Average, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00042197
24H Nizka
$ 0.00052191
24H Visoka

$ 0.00042197
$ 0.00052191
$ 0.00301457
$ 0.0003616
-0.83%

+1.57%

-34.18%

-34.18%

Zgodovina cen Dollar Cost Average (DCA) v USD

Danes je bila sprememba cene Dollar Cost Average v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Dollar Cost Average v USD $ -0.0002915145.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Dollar Cost Average v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Dollar Cost Average v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.57%
30 dni$ -0.0002915145-58.62%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Dollar Cost Average

Napoved cene Dollar Cost Average (DCA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DCA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dollar Cost Average (DCA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dollar Cost Average lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dollar Cost Average v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DCA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dollar Cost Average.

Kaj je Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dollar Cost Average

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dollar Cost Average?
Če bi kriptovaluta Dollar Cost Average rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dollar Cost Average.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:59:48 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Dollar Cost Average (DCA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Dollar Cost Average

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.