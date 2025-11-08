Dollar Cost Average Cena (DCA)
Današnja cena kriptovalute Dollar Cost Average (DCA) v živo je $ 0.00049724, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DCA v USD je $ 0.00049724 na DCA.
Kriptovaluta Dollar Cost Average je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 497,248, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M DCA. V zadnjih 24 urah se je DCA trgovalo med $ 0.00042197 (najnižje) in $ 0.00052191 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00301457, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0003616.
V kratkoročni uspešnosti se je DCA premaknil -0.83% v zadnji uri in -34.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Dollar Cost Average je $ 497.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DCA je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999990928.270062. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 497.25K.
-0.83%
+1.57%
-34.18%
-34.18%
Danes je bila sprememba cene Dollar Cost Average v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Dollar Cost Average v USD $ -0.0002915145.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Dollar Cost Average v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Dollar Cost Average v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+1.57%
|30 dni
|$ -0.0002915145
|-58.62%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Dollar Cost Average lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
