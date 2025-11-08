Današnja cena Dollar Cost Average

Današnja cena kriptovalute Dollar Cost Average (DCA) v živo je $ 0.00049724, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DCA v USD je $ 0.00049724 na DCA.

Kriptovaluta Dollar Cost Average je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 497,248, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M DCA. V zadnjih 24 urah se je DCA trgovalo med $ 0.00042197 (najnižje) in $ 0.00052191 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00301457, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0003616.

V kratkoročni uspešnosti se je DCA premaknil -0.83% v zadnji uri in -34.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dollar Cost Average (DCA)

Tržna kapitalizacija $ 497.25K$ 497.25K $ 497.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 497.25K$ 497.25K $ 497.25K Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,990,928.270062 999,990,928.270062 999,990,928.270062

Trenutna tržna kapitalizacija Dollar Cost Average je $ 497.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DCA je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999990928.270062. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 497.25K.