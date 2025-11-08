BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DFDV Staked SOL v živo je 167.46 USD. Tržna kapitalizacija DFDVSOL je 93,401,146 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DFDVSOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DFDV Staked SOL v živo je 167.46 USD. Tržna kapitalizacija DFDVSOL je 93,401,146 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DFDVSOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DFDVSOL

Informacije o ceni DFDVSOL

Kaj je DFDVSOL

Uradna spletna stran DFDVSOL

Tokenomika DFDVSOL

Napoved cen DFDVSOL

DFDV Staked SOL Logotip

DFDV Staked SOL Cena (DFDVSOL)

Nerazporejeno

Cena 1 DFDVSOL v USD v živo:

$167.46
+4.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:58:46 (UTC+8)

Današnja cena DFDV Staked SOL

Današnja cena kriptovalute DFDV Staked SOL (DFDVSOL) v živo je $ 167.46, s spremembo 4.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DFDVSOL v USD je $ 167.46 na DFDVSOL.

Kriptovaluta DFDV Staked SOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 93,401,146, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 557.77K DFDVSOL. V zadnjih 24 urah se je DFDVSOL trgovalo med $ 157.18 (najnižje) in $ 170.61 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 259.77, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 150.48.

V kratkoročni uspešnosti se je DFDVSOL premaknil -0.15% v zadnji uri in -11.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

$ 93.40M
--
$ 93.40M
557.77K
557,765.447167655
Trenutna tržna kapitalizacija DFDV Staked SOL je $ 93.40M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DFDVSOL je 557.77K, skupna ponudba pa znaša 557765.447167655. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 93.40M.

Zgodovina cene DFDV Staked SOL, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 157.18
24H Nizka
$ 170.61
24H Visoka

$ 157.18
$ 170.61
$ 259.77
$ 150.48
-0.15%

+4.60%

-11.40%

-11.40%

Zgodovina cen DFDV Staked SOL (DFDVSOL) v USD

Danes je bila sprememba cene DFDV Staked SOL v USD $ +7.37.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene DFDV Staked SOL v USD $ -47.6770677120.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene DFDV Staked SOL v USD $ -35.5866734100.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene DFDV Staked SOL v USD $ -16.94085435550776.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +7.37+4.60%
30 dni$ -47.6770677120-28.47%
60 dni$ -35.5866734100-21.25%
90 dni$ -16.94085435550776-9.18%

Napoved cene za kriptovaluto DFDV Staked SOL

Napoved cene DFDV Staked SOL (DFDVSOL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DFDVSOL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DFDV Staked SOL (DFDVSOL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DFDV Staked SOL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DFDV Staked SOL v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DFDVSOL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DFDV Staked SOL.

Kaj je DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DFDV Staked SOL

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DFDV Staked SOL?
Če bi kriptovaluta DFDV Staked SOL rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DFDV Staked SOL.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:58:46 (UTC+8)

