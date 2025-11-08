Današnja cena DFDV Staked SOL

Današnja cena kriptovalute DFDV Staked SOL (DFDVSOL) v živo je $ 167.46, s spremembo 4.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DFDVSOL v USD je $ 167.46 na DFDVSOL.

Kriptovaluta DFDV Staked SOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 93,401,146, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 557.77K DFDVSOL. V zadnjih 24 urah se je DFDVSOL trgovalo med $ 157.18 (najnižje) in $ 170.61 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 259.77, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 150.48.

V kratkoročni uspešnosti se je DFDVSOL premaknil -0.15% v zadnji uri in -11.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Tržna kapitalizacija $ 93.40M$ 93.40M $ 93.40M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 93.40M$ 93.40M $ 93.40M Zaloga v obtoku 557.77K 557.77K 557.77K Skupna ponudba 557,765.447167655 557,765.447167655 557,765.447167655

Trenutna tržna kapitalizacija DFDV Staked SOL je $ 93.40M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DFDVSOL je 557.77K, skupna ponudba pa znaša 557765.447167655. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 93.40M.