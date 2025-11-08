Današnja cena BLOXWAP

Današnja cena kriptovalute BLOXWAP (BLOXWAP) v živo je $ 0.00112985, s spremembo 18.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLOXWAP v USD je $ 0.00112985 na BLOXWAP.

Kriptovaluta BLOXWAP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,129,888, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M BLOXWAP. V zadnjih 24 urah se je BLOXWAP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00112996 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00230684, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BLOXWAP premaknil +1.51% v zadnji uri in -11.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BLOXWAP (BLOXWAP)

Tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Zaloga v obtoku 999.94M 999.94M 999.94M Skupna ponudba 999,937,064.405382 999,937,064.405382 999,937,064.405382

Trenutna tržna kapitalizacija BLOXWAP je $ 1.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BLOXWAP je 999.94M, skupna ponudba pa znaša 999937064.405382. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.13M.