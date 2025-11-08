BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute BLOXWAP v živo je 0.00112985 USD. Tržna kapitalizacija BLOXWAP je 1,129,888 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLOXWAP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BLOXWAP v živo je 0.00112985 USD. Tržna kapitalizacija BLOXWAP je 1,129,888 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLOXWAP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BLOXWAP

Informacije o ceni BLOXWAP

Kaj je BLOXWAP

Uradna spletna stran BLOXWAP

Tokenomika BLOXWAP

Napoved cen BLOXWAP

BLOXWAP Logotip

BLOXWAP Cena (BLOXWAP)

Nerazporejeno

Cena 1 BLOXWAP v USD v živo:

$0.00112985
+18.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
BLOXWAP (BLOXWAP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:52:57 (UTC+8)

Današnja cena BLOXWAP

Današnja cena kriptovalute BLOXWAP (BLOXWAP) v živo je $ 0.00112985, s spremembo 18.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLOXWAP v USD je $ 0.00112985 na BLOXWAP.

Kriptovaluta BLOXWAP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,129,888, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M BLOXWAP. V zadnjih 24 urah se je BLOXWAP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00112996 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00230684, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BLOXWAP premaknil +1.51% v zadnji uri in -11.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BLOXWAP (BLOXWAP)

$ 1.13M
--
$ 1.13M
999.94M
999,937,064.405382
Trenutna tržna kapitalizacija BLOXWAP je $ 1.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BLOXWAP je 999.94M, skupna ponudba pa znaša 999937064.405382. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.13M.

Zgodovina cene BLOXWAP, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0.00112996
24H Visoka

$ 0
$ 0.00112996
$ 0.00230684
$ 0
+1.51%

+18.64%

-11.43%

-11.43%

Zgodovina cen BLOXWAP (BLOXWAP) v USD

Danes je bila sprememba cene BLOXWAP v USD $ +0.00017749.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BLOXWAP v USD $ -0.0005630634.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BLOXWAP v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BLOXWAP v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00017749+18.64%
30 dni$ -0.0005630634-49.83%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto BLOXWAP

Napoved cene BLOXWAP (BLOXWAP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLOXWAP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BLOXWAP (BLOXWAP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BLOXWAP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BLOXWAP v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLOXWAP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BLOXWAP.

Kaj je BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir BLOXWAP (BLOXWAP)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BLOXWAP

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BLOXWAP?
Če bi kriptovaluta BLOXWAP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BLOXWAP.
Pomembne panožne novosti BLOXWAP (BLOXWAP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti BLOXWAP

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.