Današnja cena kriptovalute AU79 v živo je 0.01989104 USD. Tržna kapitalizacija AU79 je 20,012,802 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AU79 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AU79 (AU79) v živo je $ 0.01989104, s spremembo 2.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AU79 v USD je $ 0.01989104 na AU79.
Kriptovaluta AU79 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,012,802, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M AU79. V zadnjih 24 urah se je AU79 trgovalo med $ 0.01834719 (najnižje) in $ 0.02041254 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03850425, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00608277.
V kratkoročni uspešnosti se je AU79 premaknil -0.57% v zadnji uri in +1.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije AU79 (AU79)
$ 20.01M
$ 20.01M$ 20.01M
--
----
$ 20.01M
$ 20.01M$ 20.01M
999.87M
999.87M 999.87M
999,871,240.9453115
999,871,240.9453115 999,871,240.9453115
Trenutna tržna kapitalizacija AU79 je $ 20.01M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AU79 je 999.87M, skupna ponudba pa znaša 999871240.9453115. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.01M.
Zgodovina cene AU79, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01834719
$ 0.01834719$ 0.01834719
24H Nizka
$ 0.02041254
$ 0.02041254$ 0.02041254
24H Visoka
$ 0.01834719
$ 0.01834719$ 0.01834719
$ 0.02041254
$ 0.02041254$ 0.02041254
$ 0.03850425
$ 0.03850425$ 0.03850425
$ 0.00608277
$ 0.00608277$ 0.00608277
-0.57%
+2.92%
+1.15%
+1.15%
Zgodovina cen AU79 (AU79) v USD
Danes je bila sprememba cene AU79 v USD $ +0.00056399. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AU79 v USD $ -0.0078079691. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AU79 v USD $ -0.0069396954. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AU79 v USD $ +0.011121140870591376.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00056399
+2.92%
30 dni
$ -0.0078079691
-39.25%
60 dni
$ -0.0069396954
-34.88%
90 dni
$ +0.011121140870591376
+126.81%
Napoved cene za kriptovaluto AU79
Napoved cene AU79 (AU79) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AU79 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AU79 (AU79) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AU79 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AU79 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AU79 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AU79.
Kaj je AU79 (AU79)
AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table.
Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling.
A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.
This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.
Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.
Če bi kriptovaluta AU79 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AU79.
Koliko je kriptovaluta AU79 vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AU79 je $ 0.01989104. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AU79 še vedno dobra naložba?
AU79 ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AU79, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AU79?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AU79 v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AU79?
Cena kriptovalute AU79 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AU79 v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AU79.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AU79?
Na ceno AU79 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,552
+1.73%
ETH
3,449.11
+4.59%
SOL
160.92
+3.54%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1332
+3.70%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AU79 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AU79/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AU79 gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AU79 letos rasla?
Cena kriptovalute AU79 bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AU79 (AU79).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:49:18 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.