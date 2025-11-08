Današnja cena AU79

Današnja cena kriptovalute AU79 (AU79) v živo je $ 0.01989104, s spremembo 2.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AU79 v USD je $ 0.01989104 na AU79.

Kriptovaluta AU79 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,012,802, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M AU79. V zadnjih 24 urah se je AU79 trgovalo med $ 0.01834719 (najnižje) in $ 0.02041254 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03850425, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00608277.

V kratkoročni uspešnosti se je AU79 premaknil -0.57% v zadnji uri in +1.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AU79 (AU79)

Tržna kapitalizacija $ 20.01M$ 20.01M $ 20.01M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.01M$ 20.01M $ 20.01M Zaloga v obtoku 999.87M 999.87M 999.87M Skupna ponudba 999,871,240.9453115 999,871,240.9453115 999,871,240.9453115

