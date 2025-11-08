BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute AU79 v živo je 0.01989104 USD. Tržna kapitalizacija AU79 je 20,012,802 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AU79 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AU79 v živo je 0.01989104 USD. Tržna kapitalizacija AU79 je 20,012,802 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AU79 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AU79

Informacije o ceni AU79

Kaj je AU79

Uradna spletna stran AU79

Tokenomika AU79

Napoved cen AU79

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

AU79 Logotip

AU79 Cena (AU79)

Nerazporejeno

Cena 1 AU79 v USD v živo:

$0.01990334
$0.01990334$0.01990334
+2.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
AU79 (AU79) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:49:18 (UTC+8)

Današnja cena AU79

Današnja cena kriptovalute AU79 (AU79) v živo je $ 0.01989104, s spremembo 2.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AU79 v USD je $ 0.01989104 na AU79.

Kriptovaluta AU79 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,012,802, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M AU79. V zadnjih 24 urah se je AU79 trgovalo med $ 0.01834719 (najnižje) in $ 0.02041254 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03850425, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00608277.

V kratkoročni uspešnosti se je AU79 premaknil -0.57% v zadnji uri in +1.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AU79 (AU79)

$ 20.01M
$ 20.01M$ 20.01M

--
----

$ 20.01M
$ 20.01M$ 20.01M

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,240.9453115
999,871,240.9453115 999,871,240.9453115

Trenutna tržna kapitalizacija AU79 je $ 20.01M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AU79 je 999.87M, skupna ponudba pa znaša 999871240.9453115. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.01M.

Zgodovina cene AU79, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01834719
$ 0.01834719$ 0.01834719
24H Nizka
$ 0.02041254
$ 0.02041254$ 0.02041254
24H Visoka

$ 0.01834719
$ 0.01834719$ 0.01834719

$ 0.02041254
$ 0.02041254$ 0.02041254

$ 0.03850425
$ 0.03850425$ 0.03850425

$ 0.00608277
$ 0.00608277$ 0.00608277

-0.57%

+2.92%

+1.15%

+1.15%

Zgodovina cen AU79 (AU79) v USD

Danes je bila sprememba cene AU79 v USD $ +0.00056399.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AU79 v USD $ -0.0078079691.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AU79 v USD $ -0.0069396954.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AU79 v USD $ +0.011121140870591376.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00056399+2.92%
30 dni$ -0.0078079691-39.25%
60 dni$ -0.0069396954-34.88%
90 dni$ +0.011121140870591376+126.81%

Napoved cene za kriptovaluto AU79

Napoved cene AU79 (AU79) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AU79 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AU79 (AU79) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AU79 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AU79 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AU79 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AU79.

Kaj je AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir AU79 (AU79)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AU79

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AU79?
Če bi kriptovaluta AU79 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AU79.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:49:18 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AU79 (AU79)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti AU79

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.1950
$1.1950$1.1950

+2,290.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000058630
$0.000058630$0.000058630

+877.16%

Flux

Flux

FLUX

$0.23808
$0.23808$0.23808

+117.76%

0G

0G

0G

$1.522
$1.522$1.522

+45.78%

S

S

S

$0.1832
$0.1832$0.1832

+38.15%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.