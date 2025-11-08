BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena LOOK je 0.04345USD. Trhová kapitalizácia LOOK je 40,077,230.72595USD. Sledujte aktualizácie cien LOOK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 LOOK na USD aktuálnu cenu:

LOOK (LOOK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:27 (UTC+8)

Dnešná cena LOOK

Aktuálna dnešná cena LOOK (LOOK) je $ 0.04345, s 7.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LOOK na USD konverzný kurz je $ 0.04345 za LOOK.

LOOK sa v súčasnosti radí na #556 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 40.08M, pričom počet coinov v obehu je 922.38M LOOK. Počas posledných 24 hodín sa LOOKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03877 (low) do $ 0.0455 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.15508520063103612, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000165344904285249.

V krátkodobom vývoji sa LOOK zmenilo o +1.66% za poslednú hodinu a o -9.20% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 164.18K.

LOOK (LOOK) informácie o trhu

No.556

Aktuálna trhová kapitalizácia LOOK je $ 40.08M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 164.18K. Počet coinov v obehu LOOK je 922.38M, pričom celková zásoba je 922375851. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 40.08M.

História cien LOOK v USD

LOOK (LOOK) história cien USD

Sledujte zmeny cien LOOK za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.003188+7.92%
30 dní$ -0.02154-33.15%
60 dní$ +0.02345+117.25%
90 dní$ +0.02345+117.25%
LOOK dnešná zmena ceny

Dnes LOOK zaznamenal zmenu o $ +0.003188 (+7.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

LOOK zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02154 (-33.15%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

LOOK zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LOOK zmenu o $ +0.02345 (+117.25%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

LOOK zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02345 (+117.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby LOOK (LOOK)?

Pozrite si LOOKstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre LOOK

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby LOOK, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny LOOK?

LOOK token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and Bitcoin's performance influence LOOK prices.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Trading Volume: Higher activity on exchanges creates price volatility.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior.

Community Engagement: Social media buzz and community support influence market perception.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu LOOK?

People want to know LOOK token price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. DeFi activities - Users need accurate pricing for lending, staking, or liquidity provision
6. Tax reporting - Updated valuations are essential for accurate record-keeping

Real-time price information is crucial for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre LOOK

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LOOK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena LOOK mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Akú hodnotu bude mať 1 LOOK v roku 2030?
Ak by hodnota LOOK rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LOOK podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:27 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

