Aktuálna dnešná cena LOOK (LOOK) je $ 0.04345, s 7.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LOOK na USD konverzný kurz je $ 0.04345 za LOOK.
LOOK sa v súčasnosti radí na #556 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 40.08M, pričom počet coinov v obehu je 922.38M LOOK. Počas posledných 24 hodín sa LOOKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03877 (low) do $ 0.0455 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.15508520063103612, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000165344904285249.
V krátkodobom vývoji sa LOOK zmenilo o +1.66% za poslednú hodinu a o -9.20% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 164.18K.
LOOK (LOOK) informácie o trhu
No.556
$ 40.08M
$ 164.18K
$ 40.08M
922.38M
922,375,851
922,375,851
100.00%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia LOOK je $ 40.08M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 164.18K. Počet coinov v obehu LOOK je 922.38M, pričom celková zásoba je 922375851.
História cien LOOK v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03877
24 hod Low
$ 0.0455
24 hod High
$ 0.03877
$ 0.0455
$ 0.15508520063103612
$ 0.000165344904285249
+1.66%
+7.92%
-9.20%
-9.20%
LOOK (LOOK) história cien USD
Sledujte zmeny cien LOOK za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.003188
+7.92%
30 dní
$ -0.02154
-33.15%
60 dní
$ +0.02345
+117.25%
90 dní
$ +0.02345
+117.25%
LOOK dnešná zmena ceny
Dnes LOOK zaznamenal zmenu o $ +0.003188 (+7.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
LOOK zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02154 (-33.15%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
LOOK zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LOOK zmenu o $ +0.02345 (+117.25%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
LOOK zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02345 (+117.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby LOOK (LOOK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby LOOK, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny LOOK?
LOOK token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.
Trading Volume: Higher activity on exchanges creates price volatility.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior.
Community Engagement: Social media buzz and community support influence market perception.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu LOOK?
People want to know LOOK token price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. DeFi activities - Users need accurate pricing for lending, staking, or liquidity provision 6. Tax reporting - Updated valuations are essential for accurate record-keeping
Real-time price information is crucial for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre LOOK
O LOOK
LOOK (LookRev) is a peer-to-peer, decentralized marketplace that utilizes blockchain technology to enable creative professionals to showcase, share, and sell their work. The platform's native token, LOOK, serves as the primary medium of exchange, allowing users to purchase goods and services within the ecosystem. LookRev operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to ensure secure and transparent transactions. The platform aims to empower creators by providing a space where they can control the pricing and sale of their work, while also offering consumers unique, personalized products. LOOK tokens are issued through a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, aligning incentives between the platform and its users.
Ako nakupovať a investovať LOOK
Ste pripravení začať s LOOK? Nákup LOOK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom LOOK. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu LOOK (LOOK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 922.38M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a LOOK sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s LOOK
Vlastníctvo LOOK vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.
Ak by hodnota LOOK rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LOOK podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLOOK?
Dnešná cena LOOK je $ 0.04345. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je LOOK stále dobrou investíciou?
LOOK zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LOOK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s LOOK?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo LOOK v hodnote $ 164.18K.
Aká je aktuálna cena LOOK?
Živá cena LOOK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu LOOK vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LOOK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu LOOK?
Cenu LOOK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,250.31
+2.43%
ETH
3,444.29
+4.45%
SOL
164.14
+5.61%
COAI
1.1916
+9.05%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LOOK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LOOK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena LOOK pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena LOOK v tomto roku?
Cena LOOK by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu LOOK (LOOK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:27 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.