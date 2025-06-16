Цена YUPFUN Token (YUPFUN)
Текущая цена YUPFUN Token (YUPFUN) сегодня составляет 0,00018854 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 189,25K USD. Цена YUPFUN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка YUPFUN Token:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены YUPFUN Token в течение дня составляет +5,73%
- Оборотное предложение составляет 999,68M USD
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За сегодня изменение цены YUPFUN Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены YUPFUN Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены YUPFUN Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены YUPFUN Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+5,73%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен YUPFUN Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,57%
+5,73%
+7,54%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.
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|1 YUPFUN к VND
₫4,9614301
|1 YUPFUN к AUD
A$0,0002884662
|1 YUPFUN к GBP
￡0,0001376342
|1 YUPFUN к EUR
€0,0001621444
|1 YUPFUN к USD
$0,00018854
|1 YUPFUN к MYR
RM0,0007994096
|1 YUPFUN к TRY
₺0,0074209344
|1 YUPFUN к JPY
¥0,0271818118
|1 YUPFUN к RUB
₽0,0148267856
|1 YUPFUN к INR
₹0,0161974714
|1 YUPFUN к IDR
Rp3,0908191776
|1 YUPFUN к KRW
₩0,2561674126
|1 YUPFUN к PHP
₱0,010624229
|1 YUPFUN к EGP
￡E.0,0094760204
|1 YUPFUN к BRL
R$0,0010388554
|1 YUPFUN к CAD
C$0,000254529
|1 YUPFUN к BDT
৳0,0230471296
|1 YUPFUN к NGN
₦0,2914055386
|1 YUPFUN к UAH
₴0,007833837
|1 YUPFUN к VES
Bs0,018854
|1 YUPFUN к PKR
Rs0,0533492784
|1 YUPFUN к KZT
₸0,096636177
|1 YUPFUN к THB
฿0,006108696
|1 YUPFUN к TWD
NT$0,0055487322
|1 YUPFUN к AED
د.إ0,0006919418
|1 YUPFUN к CHF
Fr0,0001527174
|1 YUPFUN к HKD
HK$0,0014781536
|1 YUPFUN к MAD
.د.م0,001715714
|1 YUPFUN к MXN
$0,0035652914