Экосистема Pump.fun включает высокоспекулятивные мемкоины, создаваемые и торгуемые через популярную платформу launchpad Pump.fun. Этот сектор отражает быстрый рынок микрокапов, движимый вирусными трендами и настроениями ритейла. Он служит индикатором ончейн-ликвидности и актуальных спекулятивных трендов в криптосообществе.
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