Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов экосистемы Pump.fun по рыночной капитализации

Экосистема Pump.fun включает высокоспекулятивные мемкоины, создаваемые и торгуемые через популярную платформу launchpad Pump.fun. Этот сектор отражает быстрый рынок микрокапов, движимый вирусными трендами и настроениями ритейла. Он служит индикатором ончейн-ликвидности и актуальных спекулятивных трендов в криптосообществе.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,943.13
+0.19%
-1.83%
-0.44%
$ 1.28T
$ 7.18K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,877.75
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
3
Солана
Солана
SOL
$ 76.21
+0.26%
-1.62%
+2.37%
$ 44.06B
$ 416.44K
4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004656
+0.26%
-0.88%
-7.37%
$ 2.73B
$ 218.85B
5
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 201.83
-0.03%
-2.25%
+1.07%
$ 2.22B
$ 5.62K
6
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05404
-0.07%
+1.26%
-1.43%
$ 1.71B
$ 1.35M
7
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8074
+0.66%
-0.35%
-4.63%
$ 1.36B
$ 1.86M
8
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002877
+0.35%
-1.85%
-1.78%
$ 1.19B
$ 87.98B
9
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08259
+0.50%
-2.25%
-8.99%
$ 738.04M
$ 1.72M
10
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.195951
+1.96%
-10.18%
+49.32%
$ 431.57M
$ 6.10M
11
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02674
0.00%
-2.27%
+1.10%
$ 169.69M
$ 2.23M
12
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.16429
-1.13%
+12.79%
-2.90%
$ 163.98M
$ 1.27M
13
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4286
+0.05%
-1.86%
-4.23%
$ 144.65M
$ 382.89K
14
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1444
+0.35%
-1.64%
+1.84%
$ 143.83M
$ 1.60M
15
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13663
+0.80%
+1.51%
-0.15%
$ 136.51M
$ 1.03M
16
Vision
Vision
VSN
$ 0.03661
+0.47%
-1.45%
-1.59%
$ 132.96M
$ 1.68M
17
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.0667
+0.16%
-0.07%
-0.18%
$ 132.70M
$ 814.51K
18
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35048
-1.16%
+1.00%
-0.82%
$ 117.31M
$ 280.87K
19
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07445
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
20
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3874
-0.08%
-3.85%
-1.00%
$ 96.87M
$ 196.81K
21
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004055
-0.56%
-0.27%
+2.29%
$ 81.78M
$ 18.68M
22
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.256
-0.19%
-0.30%
+2.67%
$ 77.29M
$ 18.13K
23
would
would
WOULD
$ 0.077187
-0.40%
-0.03%
-2.44%
$ 77.16M
$ 116.23K
24
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.212
+1.05%
+0.86%
-0.52%
$ 75.50M
$ 472.36K
25
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07337
+0.01%
+3.74%
+2.49%
$ 75.25M
$ 968.60K
26
0x
0x
ZRX
$ 0.08168
+0.05%
-0.75%
+2.45%
$ 69.23M
$ 702.48K
27
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006622
-0.24%
+1.85%
+10.30%
$ 66.10M
$ 125.49M
28
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2575
-1.03%
+6.94%
+8.41%
$ 62.24M
$ 602.07K
29
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.056368
+0.13%
-2.91%
+1.92%
$ 56.40M
$ 1.26M
30
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03051
-0.52%
+3.58%
+16.87%
$ 50.73M
$ 2.31M
31
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008342
-0.01%
-1.89%
+0.69%
$ 50.46M
$ 26.62M
32
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.0129
+0.08%
-2.93%
+24.49%
$ 47.87M
$ 5.28M
33
Xphere
Xphere
XP
$ 0.015983
+0.21%
-0.78%
+5.51%
$ 44.44M
$ 4.82M
34
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001041
+0.19%
-2.26%
+0.29%
$ 43.71M
$ 536.04M
35
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04205
+0.05%
-3.78%
+6.04%
$ 41.94M
$ 1.98M
36
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005474
-0.09%
-3.53%
-4.72%
$ 41.57M
$ 14.29M
37
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03858
+0.05%
-7.68%
+5.34%
$ 38.08M
$ 2.80M
38
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.037913
-0.50%
+2.46%
-6.49%
$ 37.76M
$ 2.00M
39
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.037819
+0.62%
-1.81%
-20.86%
$ 37.71M
$ 2.91M
40
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07263
-0.82%
-2.12%
+19.18%
$ 37.69M
$ 3.49M
41
LAB
LAB
LAB
$ 0.11983
+0.95%
-2.30%
-19.39%
$ 37.07M
$ 1.89M
42
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3666
-0.24%
-2.11%
+5.74%
$ 36.68M
$ 204.79K
43
ME
ME
ME
$ 0.06643
+1.32%
+6.90%
+12.95%
$ 36.53M
$ 1.51M
44
Propy
Propy
PRO
$ 0.3412
+0.18%
-3.04%
-3.45%
$ 34.17M
$ 202.27K
45
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005145
-0.46%
-4.49%
+3.72%
$ 32.72M
$ 108.66M
46
USDP
USDP
USDP
$ 0.9994
+0.14%
0.00%
+0.02%
$ 31.97M
$ 5.66K
47
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2099
-1.08%
-4.68%
-3.36%
$ 29.07M
$ 353.52K
48
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012509
+0.18%
-0.15%
+0.60%
$ 29.03M
$ 44.23M
49
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005066
0.00%
-0.80%
+1.99%
$ 28.36M
$ 109.54M
50
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0215
+0.28%
-3.85%
-2.63%
$ 28.01M
$ 2.94M

Часто задаваемые вопросы

Что такое экосистема Pump.fun на крипторынке?
Экосистема Pump.fun включает в себя высокоспекулятивные мемкоины, созданные и торгуемые с помощью платформы Pump.fun, которая позволяет любому пользователю мгновенно запустить новую криптовалюту без каких-либо знаний в области кодирования.
Экосистема Pump.fun включает высокоспекулятивные мемкоины, создаваемые и торгуемые через платформу Pump.fun, которая позволяет любому пользователю мгновенно запускать новые криптовалюты без необходимости владения навыками программирования.
Экосистема Pump.fun использует математическую bonding curve, при которой цена нового токена автоматически растет по мере его покупки пользователями, обеспечивая мгновенную ликвидность без участия традиционных маркет-мейкеров.
Почему экосистема Pump.fun отличается высокой волатильностью токенов?
Экосистема Pump.fun демонстрирует экстремальную волатильность, поскольку порог создания токенов практически отсутствует, что приводит к появлению тысяч микрокап-токенов, движимых исключительно вирусными трендами и быстрой спекуляцией со стороны розничных инвесторов.
Что происходит, когда токен Pump.fun достигает целевой капитализации?
Когда токен Pump.fun достигает заданного уровня капитализации, его ликвидность автоматически переносится на децентрализованную биржу, такую как Raydium, а пул ликвидности навсегда блокируется для предотвращения «rug pull» со стороны разработчиков.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Pump.fun, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.