Экосистема Pump.fun включает высокоспекулятивные мемкоины, создаваемые и торгуемые через популярную платформу launchpad Pump.fun. Этот сектор отражает быстрый рынок микрокапов, движимый вирусными трендами и настроениями ритейла. Он служит индикатором ончейн-ликвидности и актуальных спекулятивных трендов в криптосообществе.

Когда токен Pump.fun достигает заданного уровня капитализации, его ликвидность автоматически переносится на децентрализованную биржу, такую как Raydium, а пул ликвидности навсегда блокируется для предотвращения «rug pull» со стороны разработчиков.

Экосистема Pump.fun демонстрирует экстремальную волатильность, поскольку порог создания токенов практически отсутствует, что приводит к появлению тысяч микрокап-токенов, движимых исключительно вирусными трендами и быстрой спекуляцией со стороны розничных инвесторов.

Экосистема Pump.fun использует математическую bonding curve, при которой цена нового токена автоматически растет по мере его покупки пользователями, обеспечивая мгновенную ликвидность без участия традиционных маркет-мейкеров.

Экосистема Pump.fun включает высокоспекулятивные мемкоины, создаваемые и торгуемые через платформу Pump.fun, которая позволяет любому пользователю мгновенно запускать новые криптовалюты без необходимости владения навыками программирования.

Экосистема Pump.fun включает в себя высокоспекулятивные мемкоины, созданные и торгуемые с помощью платформы Pump.fun, которая позволяет любому пользователю мгновенно запустить новую криптовалюту без каких-либо знаний в области кодирования.

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