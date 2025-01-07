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Цена Wrapped zkCRO (WZKCRO)

USD

График цены Wrapped zkCRO (WZKCRO) в реальном времени

$0.164461
$0.164461$0.164461
0.00%(1D)

Цена Wrapped zkCRO (WZKCRO) сегодня

Текущая цена Wrapped zkCRO (WZKCRO) сегодня составляет 0.164461 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WZKCRO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped zkCRO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 176.38K USD
- Изменение цены Wrapped zkCRO в течение дня составляет -0.08%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped zkCRO (WZKCRO) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped zkCRO на USD составило $ -0.0001397257718512.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped zkCRO на USD составило $ -0.0286472477.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped zkCRO на USD составило $ +0.0862401907.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped zkCRO на USD составило $ +0.08882380353604167.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0001397257718512-0.08%
30 дней$ -0.0286472477-17.41%
60 дней$ +0.0862401907+52.44%
90 дней$ +0.08882380353604167+117.43%

Анализ цен Wrapped zkCRO (WZKCRO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped zkCRO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.163489
$ 0.163489$ 0.163489

$ 0.170168
$ 0.170168$ 0.170168

$ 0.229493
$ 0.229493$ 0.229493

-0.05%

-0.08%

+11.56%

Рыночная информация Wrapped zkCRO (WZKCRO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 176.38K
$ 176.38K$ 176.38K

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Источник Wrapped zkCRO (WZKCRO)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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WZKCRO на местную валюту

1 WZKCRO к AUD
A$0.26149299
1 WZKCRO к GBP
0.12992419
1 WZKCRO к EUR
0.15788256
1 WZKCRO к USD
$0.164461
1 WZKCRO к MYR
RM0.73678528
1 WZKCRO к TRY
5.81369635
1 WZKCRO к JPY
¥25.93878892
1 WZKCRO к RUB
17.59568239
1 WZKCRO к INR
14.10088614
1 WZKCRO к IDR
Rp2,652.59640283
1 WZKCRO к PHP
9.55682871
1 WZKCRO к EGP
￡E.8.32994965
1 WZKCRO к BRL
R$0.99992288
1 WZKCRO к CAD
C$0.23517923
1 WZKCRO к BDT
20.0313498
1 WZKCRO к NGN
254.18927699
1 WZKCRO к UAH
6.95834491
1 WZKCRO к VES
Bs8.551972
1 WZKCRO к PKR
Rs45.8352807
1 WZKCRO к KZT
86.97026602
1 WZKCRO к THB
฿5.67554911
1 WZKCRO к TWD
NT$5.38445314
1 WZKCRO к CHF
Fr0.1480149
1 WZKCRO к HKD
HK$1.27786197
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