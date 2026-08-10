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Текущая цена Grvt сегодня составляет 0,3749 RUB. Рыночная капитализация GRVT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен GRVT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Grvt сегодня составляет 0,3749 RUB. Рыночная капитализация GRVT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен GRVT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Grvt Курс (GRVT)

Текущая цена 1 GRVT в RUB:

₽30,992983
₽30,992983₽30,992983
+29,54%1D
RUB
График цены Grvt (GRVT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:54:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Grvt

Текущая цена Grvt (GRVT) сегодня составляет ₽ 0,3749 с изменением 29,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRVT на RUB составляет ₽ 0,3749 за GRVT.

На данный момент Grvt занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GRVT. В течение последних 24 часов, GRVT торговался в диапазоне от ₽ 0,2796 (минимум) до ₽ 0,4066 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе GRVT изменился на +1,32% за последний час и на +39,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 791,52K.

Рыночная информация Grvt (GRVT)

--
----

₽ 791,52K
₽ 791,52K₽ 791,52K

₽ 374,90M
₽ 374,90M₽ 374,90M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Grvt составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 791,52K. Циркулируещее обращение GRVT составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 374,90M.

История цен Grvt в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2796
₽ 0,2796₽ 0,2796
Мин 24Ч
₽ 0,4066
₽ 0,4066₽ 0,4066
Макс 24Ч

₽ 0,2796
₽ 0,2796₽ 0,2796

₽ 0,4066
₽ 0,4066₽ 0,4066

--
----

--
----

+1,32%

+29,54%

+39,88%

+39,88%

История цен Grvt (GRVT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Grvt за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +7,067568+29,54%
30 дней₽ +0,2749+274,90%
60 дней₽ +0,2749+274,90%
90 дней₽ +0,2749+274,90%
Изменение цены Grvt сегодня

Сегодня для GRVT зафиксировано изменение ₽ +7,067568 (+29,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Grvt за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,2749 (+274,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Grvt за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GRVT изменился на ₽ +0,2749 (+274,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Grvt за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,2749 (+274,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Grvt (GRVT)?

Просмотеть страницу истории цен Grvt.

Анализ по Grvt

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Grvt, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Grvt: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GRVT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

GRVT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,364. Цена находится выше уровня Pivot Point 0,30295 и демонстрирует расширение вверх за пределами зоны сопротивления R1 (0,32226) и R2 (0,33364). Система Pivot указывает на отклонение текущей цены от центральной точки на величину 0,06105, что свидетельствует о восходящем дивергенции структуры. Уровни S1 (0,29157) и S2 (0,27226) формируют нижнюю удалённую опорную базу. MACD сигнализирует о пересечении «медвежьего» типа: быстрая и медленная линии образуют нисходящее пересечение. Покупочные сигналы по скользящим средним MA и EMA отсутствуют, что указывает на отсутствие краткосрочной трендовой динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не демонстрирует экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения, а уровень волатильности подтверждается изменением ширины полос BOLL, что отражает текущую консолидацию рынка. Распределение сил между длинными и короткими позициями несбалансировано: медвежьи сигналы доминируют в колебательных индикаторах, тогда как быкам не хватает соответствующего объёма торгов. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,33364; при этом наблюдается обратное отклонение относительно текущей цены, что требует проверки точности источника данных. Если исходить из текущего уровня 0,364, то выше него прямых уровней Pivot сопротивления нет. Ближайшая поддержка находится на уровне R1 — 0,32226, расстояние до которой составляет 0,04174. Вторичной поддержкой выступает центральный уровень Pivot 0,30295, находящийся на расстоянии 0,06105 от текущей цены. Далекая ликвидность ориентируется на уровень S1 — 0,29157.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Grvt

Прогноз цены Grvt (GRVT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GRVT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Grvt (GRVT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Grvt потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Grvt достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GRVT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Grvt».

Как купить и инвестировать Grvt в Россия

Готовы приступить к работе с Grvt? Покупка GRVT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Grvt. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Grvt (GRVT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Grvt будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Grvt (GRVT)

Что вы можете сделать с Grvt

Владение Grvt позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Grvt (GRVT)

Grvt — это ончейн-платформа для управления капиталом с самостоятельным хранением, которая объединяет четыре направления — Зарабатывать, Инвестировать, Торговать и Платить — на едином балансе с самостоятельным хранением и работает на индивидуальном стеке ZKsync Validium Layer 2 с производительностью уровня CEX. Один депозит по умолчанию приносит доходность, доступен для инвестирования в продукты институционального уровня от 1$ без аккредитации и одновременно может использоваться как залог для торговли — и все это при самостоятельном хранении пользователя. Работает с декабря 2024 года как первый в мире лицензированный бессрочный DEX.

Источники Grvt

Для более глубокого понимания Grvt рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Grvt
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:54:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Grvt (GRVT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Grvt

GRVT USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GRVT/USDC
₽30,654036
₽30,654036₽30,654036
+27,90%
180.34K (USDT)
GRVT/USDT
₽30,720172
₽30,720172₽30,720172
+28,13%
2.28M (USDT)

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₽0,9622788₽0,9622788

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₽15,401421₽15,401421

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₽204,806658₽204,806658

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₽93,260027
₽93,260027₽93,260027

+4,56%

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₽2,45339759₽2,45339759

+60,69%

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TradingRazor

RAZOR

₽0,8052058
₽0,8052058₽0,8052058

+62,33%

Test

Test

TST

₽1,9642392
₽1,9642392₽1,9642392

+46,55%

Grvt

Grvt

GRVT

₽30,720172
₽30,720172₽30,720172

+28,40%

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 GRVT = 30,992983 RUB