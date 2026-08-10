Текущее общее настроение на рынке GRVT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

GRVT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,364. Цена находится выше уровня Pivot Point 0,30295 и демонстрирует расширение вверх за пределами зоны сопротивления R1 (0,32226) и R2 (0,33364). Система Pivot указывает на отклонение текущей цены от центральной точки на величину 0,06105, что свидетельствует о восходящем дивергенции структуры. Уровни S1 (0,29157) и S2 (0,27226) формируют нижнюю удалённую опорную базу. MACD сигнализирует о пересечении «медвежьего» типа: быстрая и медленная линии образуют нисходящее пересечение. Покупочные сигналы по скользящим средним MA и EMA отсутствуют, что указывает на отсутствие краткосрочной трендовой динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не демонстрирует экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения, а уровень волатильности подтверждается изменением ширины полос BOLL, что отражает текущую консолидацию рынка. Распределение сил между длинными и короткими позициями несбалансировано: медвежьи сигналы доминируют в колебательных индикаторах, тогда как быкам не хватает соответствующего объёма торгов. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,33364; при этом наблюдается обратное отклонение относительно текущей цены, что требует проверки точности источника данных. Если исходить из текущего уровня 0,364, то выше него прямых уровней Pivot сопротивления нет. Ближайшая поддержка находится на уровне R1 — 0,32226, расстояние до которой составляет 0,04174. Вторичной поддержкой выступает центральный уровень Pivot 0,30295, находящийся на расстоянии 0,06105 от текущей цены. Далекая ликвидность ориентируется на уровень S1 — 0,29157.

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