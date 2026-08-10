Grvt Курс (GRVT)
Текущая цена Grvt (GRVT) сегодня составляет ₽ 0,3749 с изменением 29,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRVT на RUB составляет ₽ 0,3749 за GRVT.
На данный момент Grvt занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GRVT. В течение последних 24 часов, GRVT торговался в диапазоне от ₽ 0,2796 (минимум) до ₽ 0,4066 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе GRVT изменился на +1,32% за последний час и на +39,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 791,52K.
ETH
Текущая рыночная капитализация Grvt составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 791,52K. Циркулируещее обращение GRVT составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 374,90M.
+1,32%
+29,54%
+39,88%
+39,88%
Отслеживайте изменения цены Grvt за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +7,067568
|+29,54%
|30 дней
|₽ +0,2749
|+274,90%
|60 дней
|₽ +0,2749
|+274,90%
|90 дней
|₽ +0,2749
|+274,90%
Сегодня для GRVT зафиксировано изменение ₽ +7,067568 (+29,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,2749 (+274,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GRVT изменился на ₽ +0,2749 (+274,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,2749 (+274,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Grvt.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Grvt, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GRVT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
GRVT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,364. Цена находится выше уровня Pivot Point 0,30295 и демонстрирует расширение вверх за пределами зоны сопротивления R1 (0,32226) и R2 (0,33364). Система Pivot указывает на отклонение текущей цены от центральной точки на величину 0,06105, что свидетельствует о восходящем дивергенции структуры. Уровни S1 (0,29157) и S2 (0,27226) формируют нижнюю удалённую опорную базу. MACD сигнализирует о пересечении «медвежьего» типа: быстрая и медленная линии образуют нисходящее пересечение. Покупочные сигналы по скользящим средним MA и EMA отсутствуют, что указывает на отсутствие краткосрочной трендовой динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не демонстрирует экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения, а уровень волатильности подтверждается изменением ширины полос BOLL, что отражает текущую консолидацию рынка. Распределение сил между длинными и короткими позициями несбалансировано: медвежьи сигналы доминируют в колебательных индикаторах, тогда как быкам не хватает соответствующего объёма торгов. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,33364; при этом наблюдается обратное отклонение относительно текущей цены, что требует проверки точности источника данных. Если исходить из текущего уровня 0,364, то выше него прямых уровней Pivot сопротивления нет. Ближайшая поддержка находится на уровне R1 — 0,32226, расстояние до которой составляет 0,04174. Вторичной поддержкой выступает центральный уровень Pivot 0,30295, находящийся на расстоянии 0,06105 от текущей цены. Далекая ликвидность ориентируется на уровень S1 — 0,29157.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Grvt потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Grvt — это ончейн-платформа для управления капиталом с самостоятельным хранением, которая объединяет четыре направления — Зарабатывать, Инвестировать, Торговать и Платить — на едином балансе с самостоятельным хранением и работает на индивидуальном стеке ZKsync Validium Layer 2 с производительностью уровня CEX. Один депозит по умолчанию приносит доходность, доступен для инвестирования в продукты институционального уровня от 1$ без аккредитации и одновременно может использоваться как залог для торговли — и все это при самостоятельном хранении пользователя. Работает с декабря 2024 года как первый в мире лицензированный бессрочный DEX.
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