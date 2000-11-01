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Топ токенов категории Токены, обеспеченные криптовалютой по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены, обеспеченные криптовалютой. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63.856,96
-%0,03
-%1,95
-%0,61
$ 1,28T
$ 6,87K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1.870,88
-%0,17
-%2,60
-%0,35
$ 225,97B
$ 105,62K
3
Рипл
Рипл
XRP
$ 1,0178
-%0,15
-%2,06
-%5,58
$ 63,28B
$ 15,46M
4
Солана
Солана
SOL
$ 75,84
-%0,12
-%1,68
+%2,30
$ 44,05B
$ 411,74K
5
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2.322,38
-%0,13
-%0,02
-%0,23
$ 8,61B
$ 3,19M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.927,75
-%0,02
-%1,93
-%0,64
$ 7,45B
$ 2,11
7
Кардано
Кардано
ADA
$ 0,1932
-%0,51
-%1,62
+%0,99
$ 7,07B
$ 14,96M
8
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2.061,28
-%0,25
-%0,02
-%0,27
$ 6,94B
$ 1,96M
9
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63.857
+%0,03
-%0,01
-%0,81
$ 6,18B
$ 296,35M
10
Линк
Линк
LINK
$ 8,211
-%0,59
-%1,05
+%0,01
$ 5,41B
$ 37,35K
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1.872,84
%0,00
-%0,02
-%0,15
$ 4,50B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 1.870,68
-%0,11
-%0,02
-%0,55
$ 4,21B
$ 368,17M
13
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45,11
-%0,27
-%2,23
+%0,67
$ 3,49B
$ 47,27K
14
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2.067,41
%0,00
-%1,01
+%0,76
$ 3,37B
$ 0,04
15
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0,331269
%0,00
+%0,01
+%0,77
$ 1,38B
$ 23,92M
16
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,8016
-%0,56
-%0,66
-%4,69
$ 1,35B
$ 1,83M
17
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 64.341
%0,00
-%0,00
+%0,28
$ 1,13B
$ 14,30K
18
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 599,5
+%0,16
-%0,01
+%1,01
$ 1,05B
$ 4,12M
19
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75,9
+%0,07
-%0,01
+%2,36
$ 975,01M
$ 466,77M
20
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63.496
+%0,07
-%0,01
-%1,26
$ 536,80M
$ 12,18K
21
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63.858
-%0,06
-%0,02
-%0,76
$ 436,04M
$ 378,28K
22
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63.725
-%0,18
-%0,02
-%0,82
$ 413,80M
$ 7,33K
23
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2.126,77
-%0,07
-%0,02
-%0,41
$ 346,90M
$ 6,39M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63.746
-%0,04
-%0,02
-%0,80
$ 297,51M
$ 20,78M
25
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0,00606529
%0,00
-%0,00
-%0,81
$ 284,14M
$ 1,76M
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18,68
+%0,05
-%0,00
-%0,53
$ 278,96M
$ 89,40K
27
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00005011
+%0,32
+%0,14
-%0,16
$ 277,12M
$ 1,53B
28
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63.862
%0,00
-%0,02
+%0,22
$ 185,20M
$ 130,50K
29
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6,47
-%0,15
-%0,00
-%3,86
$ 127,78M
$ 33,78M
30
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2.130,67
%0,00
-%0,02
-%0,09
$ 107,06M
--
31
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1,063E-5
+%1,05
+%12,80
+%35,07
$ 91,35M
--
32
TempleDAO
TempleDAO
TEMPLE
$ 2,65
%0,00
--
%0,00
$ 62,92M
$ 1,92K
33
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63.427
-%0,06
-%0,01
+%3,27
$ 62,45M
$ 43,40
34
$ 0,037
%0,00
-%0,96
+%0,73
$ 44,02M
$ 38,56K
35
cETH
cETH
CETH
$ 37,57
-%0,29
-%0,02
-%0,56
$ 41,68M
--
36
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2.001,82
-%0,06
-%0,01
-%0,08
$ 35,46M
$ 5,40
37
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63.861
+%0,02
-%0,01
-%0,62
$ 35,41M
$ 9,41K
38
Snowbank
Snowbank
SB
$ 217,98
-%0,38
-%0,02
-%2,04
$ 34,80M
$ 323,15
39
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3,83
%0,00
--
-%1,79
$ 31,22M
$ 51,37
40
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1,6
%0,00
-%0,01
-%8,05
$ 30,67M
$ 8,38M
41
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0,0469877
-%0,06
-%0,03
-%13,55
$ 26,79M
$ 522,56K
42
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0,00681509
-%0,16
+%0,03
+%3,87
$ 25,30M
$ 6,06K
43
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0,251268
-%0,16
--
+%16,93
$ 24,56M
$ 917,24
44
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 199,87
-%1,82
-%0,04
+%0,31
$ 22,67M
$ 605,01K
45
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 93,64
+%0,10
-%0,00
+%7,87
$ 20,54M
$ 2,48M
46
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50,04
-%0,08
-%0,01
-%0,14
$ 20,45M
$ 3,27K
47
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0,077144
-%0,03
-%0,00
+%3,87
$ 19,65M
$ 2,95M
48
Wrapped OETH
Wrapped OETH
WOETH
$ 2.183,22
%0,00
-%0,02
-%0,36
$ 18,56M
--
49
cWBTC
cWBTC
CWBTC
$ 1.282,83
-%0,03
-%0,01
-%0,60
$ 18,18M
--
50
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1,006
-%0,10
-%0,01
-%5,63
$ 18,05M
$ 13,00K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены, обеспеченные криптовалютой и почему они так популярны?
Токены категории Токены, обеспеченные криптовалютой представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 131 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1681.99B.
Какой токен из категории Токены, обеспеченные криптовалютой демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены, обеспеченные криптовалютой, отслеживаемых на MEXC, WPLS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 12.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены, обеспеченные криптовалютой находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 131 токенов категории Токены, обеспеченные криптовалютой, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены, обеспеченные криптовалютой относятся BTC, ETH, XRP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены, обеспеченные криптовалютой?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены, обеспеченные криптовалютой составляет примерно $1681.99B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены, обеспеченные криптовалютой, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.