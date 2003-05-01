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Топ токенов категории Обернутые токены по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Обернутые токены. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 64,079.52
+0.19%
-1.83%
-0.44%
$ 1.28T
$ 7.18K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,879.16
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
3
Солана
Солана
SOL
$ 76.34
+0.26%
-1.62%
+2.37%
$ 44.06B
$ 416.44K
4
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,327.18
+0.20%
-0.02%
-0.01%
$ 8.62B
$ 3.15M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,096.75
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
6
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,065.68
+0.16%
-0.02%
-0.04%
$ 6.95B
$ 2.05M
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,876
+0.06%
-0.01%
-0.65%
$ 6.19B
$ 303.26M
8
WETH
WETH
WETH
$ 1,873.89
+0.18%
-0.02%
-0.34%
$ 4.22B
$ 371.15M
9
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09712
-0.04%
-2.80%
-11.48%
$ 3.74B
$ 2.49M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,058.24
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
11
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331385
0.00%
+0.01%
+1.21%
$ 1.38B
$ 24.31M
12
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 598.73
+0.07%
-0.01%
+0.92%
$ 1.06B
$ 337.33M
13
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75.88
+0.21%
-0.01%
+2.20%
$ 972.71M
$ 472.51M
14
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,552
-0.47%
-0.02%
-1.24%
$ 433.97M
$ 519.22K
15
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,131.71
+0.18%
-0.02%
-0.08%
$ 347.71M
$ 6.58M
16
GTETH
GTETH
GTETH
$ 1,873.46
+0.27%
-0.02%
-0.17%
$ 336.54M
$ 413.03K
17
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 55.08
+0.31%
+0.01%
-0.72%
$ 326.63M
$ 52.75M
18
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 64,159
0.00%
--
+0.48%
$ 304.61M
$ 151.41
19
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00605893
+0.01%
-0.00%
-0.46%
$ 283.84M
$ 1.74M
20
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005002
+0.06%
+0.10%
-0.36%
$ 276.79M
$ 1.53B
21
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64,156
+0.05%
-0.01%
-0.47%
$ 222.08M
$ 78.04K
22
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63,861
+0.06%
-0.02%
+0.15%
$ 185.20M
$ 131.45K
23
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDS
WYLDS
$ 1.0
0.00%
--
-0.10%
$ 170.25M
$ 4.31
24
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.46
-0.31%
-0.01%
-3.87%
$ 127.63M
$ 33.89M
25
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
+0.17%
0.00%
$ 123.31M
$ 235.78K
26
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1.018
+0.10%
-0.02%
-5.65%
$ 113.41M
$ 1.02M
27
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1.058E-5
-0.47%
+12.40%
+34.95%
$ 90.89M
--
28
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0.0090274
+0.50%
+0.03%
+9.61%
$ 90.52M
$ 22.81K
29
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
-15.26%
$ 71.35M
$ 3.29
30
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
0.00%
$ 51.62M
--
31
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.018
+0.20%
-0.02%
-5.21%
$ 50.89M
$ 37.92K
32
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTC
BGBTC
$ 63,882
0.00%
-0.02%
-0.67%
$ 50.08M
$ 384.63K
33
$ 0.03677
-0.27%
-1.47%
+0.24%
$ 43.80M
$ 38.49K
34
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 40.66M
$ 19.91
35
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.079807
+0.02%
+0.04%
+1.11%
$ 37.61M
$ 106.63K
36
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,003.05
+0.13%
-0.01%
+0.07%
$ 35.48M
$ 5.41
37
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,277.53
0.00%
--
-12.51%
$ 34.49M
$ 0.87
38
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.6
0.00%
-0.01%
-7.51%
$ 30.68M
$ 8.48M
39
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005055
+0.16%
-0.90%
+0.52%
$ 28.13M
$ 11.87M
40
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04699289
+0.18%
-0.03%
-13.97%
$ 26.79M
$ 511.72K
41
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.00677665
-0.51%
+0.01%
+3.28%
$ 25.15M
$ 5.86K
42
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.250595
+0.13%
--
+16.07%
$ 24.50M
$ 980.03
43
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 199.62
-0.01%
-0.04%
-0.32%
$ 22.64M
$ 633.86K
44
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 93.7
-0.04%
-0.00%
+7.40%
$ 20.54M
$ 2.47M
45
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50.11
+0.16%
-0.01%
+0.34%
$ 20.47M
$ 3.27K
46
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,004.75
+0.24%
-0.02%
+0.15%
$ 19.81M
$ 37.35K
47
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.07721
+0.14%
-0.00%
+3.70%
$ 19.65M
$ 2.96M
48
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,876.82
+0.39%
-0.02%
-0.31%
$ 18.70M
$ 237.11K
49
Wrapped OETH
Wrapped OETH
WOETH
$ 2,181.12
+0.30%
-0.02%
-0.04%
$ 18.54M
--
50
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.007
+0.20%
-0.01%
-5.53%
$ 18.07M
$ 13.23K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Обернутые токены и почему они так популярны?
Токены категории Обернутые токены представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 209 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1600.77B.
Какой токен из категории Обернутые токены демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Обернутые токены, отслеживаемых на MEXC, DIONE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 21.35% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Обернутые токены находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 209 токенов категории Обернутые токены, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Обернутые токены относятся BTC, ETH, SOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Обернутые токены?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Обернутые токены составляет примерно $1600.77B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Обернутые токены, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.