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Топ токенов категории Экосистема Cronos zkEVM по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Cronos zkEVM. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,950.05
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.234
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04693
-0.30%
-3.08%
-13.73%
$ 2.10B
$ 2.58M
5
Veno USD
Veno USD
VUSD
$ 4.27
0.00%
+0.01%
+323.19%
$ 11.13M
$ 3.11K
6
Veno ETH
Veno ETH
VETH
$ 7,951.07
0.00%
-0.00%
+324.09%
$ 2.45M
$ 572.58
7
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089883
-0.73%
-0.05%
-8.23%
$ 2.12M
$ 10.92K
8
Wrapped zkCRO
Wrapped zkCRO
WZKCRO
$ 0.239449
0.00%
-0.02%
+271.77%
$ 1.73M
$ 3.43K
9
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.391E-5
+3.58%
-3.30%
+244.62%
$ 696.51K
--
10
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010187
0.00%
-0.02%
-9.59%
$ 42.28K
$ 149.74

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Cronos zkEVM и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Cronos zkEVM представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $89.84B.
Какой токен из категории Экосистема Cronos zkEVM демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Cronos zkEVM, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Cronos zkEVM находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Экосистема Cronos zkEVM, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Cronos zkEVM относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Cronos zkEVM?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Cronos zkEVM составляет примерно $89.84B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Cronos zkEVM, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.