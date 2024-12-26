Цена Rocket Pool ETH (RETH)
Текущая цена Rocket Pool ETH (RETH) сегодня составляет 3,894.31 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.82B USD. Цена RETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rocket Pool ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.83M USD
- Изменение цены Rocket Pool ETH в течение дня составляет +0.11%
- Оборотное предложение составляет 466.23K USD
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За сегодня изменение цены Rocket Pool ETH на USD составило $ +4.42.
За последние 30 дней изменение цены Rocket Pool ETH на USD составило $ +54.8139709740.
За последние 60 дней изменение цены Rocket Pool ETH на USD составило $ +1,569.0529372210.
За последние 90 дней изменение цены Rocket Pool ETH на USD составило $ +941.3359115026874.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +4.42
|+0.11%
|30 дней
|$ +54.8139709740
|+1.41%
|60 дней
|$ +1,569.0529372210
|+40.29%
|90 дней
|$ +941.3359115026874
|+31.88%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Rocket Pool ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.13%
+0.11%
-10.48%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.
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