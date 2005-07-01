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Топ токенов категории Экосистема Arbitrum по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Arbitrum. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00086
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0005
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 10.58B
$ 63.89K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,953.82
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,857
+0.03%
-0.01%
-0.81%
$ 6.18B
$ 296.35M
5
Линк
Линк
LINK
$ 8.225
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
6
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.72B
$ 424.67K
7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,872.84
0.00%
-0.02%
-0.15%
$ 4.50B
--
8
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
9
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,067.41
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
11
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999575
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 2.78B
$ 81.57M
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.932
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
14
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.77M
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.62
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
17
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002861
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.10B
$ 7.68M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9297
-0.01%
+0.21%
+2.16%
$ 970.05M
$ 35.59K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.04%
$ 918.67M
$ 1.20
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
22
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08739
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
23
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,188.32
-0.07%
-0.02%
-0.17%
$ 700.98M
$ 593.16K
24
GHO
GHO
GHO
$ 0.997947
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 697.58M
$ 1.13M
25
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998687
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.88M
$ 915.59K
26
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,496
+0.07%
-0.01%
-1.26%
$ 536.80M
$ 12.18K
27
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
28
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08001
-0.45%
+2.54%
-1.96%
$ 503.53M
$ 2.09M
29
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9969
0.00%
+0.02%
+0.05%
$ 492.98M
$ 14.02K
30
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
31
Curve
Curve
CRV
$ 0.2593
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
32
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.19M
$ 2.88M
33
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,126.77
-0.07%
-0.02%
-0.41%
$ 346.90M
$ 6.39M
34
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3876
-0.33%
+0.57%
+7.45%
$ 344.25M
$ 3.06M
35
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9982
+0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 336.91M
$ 70.66K
36
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8645
+0.21%
+0.12%
+7.00%
$ 297.56M
$ 435.94K
37
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,746
-0.04%
-0.02%
-0.80%
$ 297.51M
$ 20.78M
38
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 1,992.13
-0.15%
-0.02%
-0.29%
$ 283.16M
$ 112.57K
39
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.68
+0.05%
-0.00%
-0.53%
$ 278.96M
$ 89.40K
40
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.46
+0.03%
-2.12%
-0.08%
$ 275.56M
$ 553.92
41
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2921
-0.51%
+1.81%
+3.58%
$ 246.36M
$ 975.87K
42
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.359
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
43
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002456
-0.45%
-2.15%
-13.15%
$ 216.12M
$ 274.23B
44
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999348
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 214.41M
$ 7.34M
45
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999276
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 211.16M
$ 5.76M
46
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
47
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 174.32M
$ 5.00M
48
USDai
USDai
USDAI
$ 0.998949
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 174.03M
$ 445.41K
49
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.743
+2.30%
+8.29%
+25.78%
$ 170.43M
$ 57.43K
50
$ 776.66
-0.06%
-0.26%
-0.03%
$ 168.16M
$ 110.72

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Arbitrum и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Arbitrum представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 434 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $159.71B.
Какой токен из категории Экосистема Arbitrum демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Arbitrum, отслеживаемых на MEXC, PAW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 68.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Arbitrum находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 434 токенов категории Экосистема Arbitrum, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Arbitrum относятся USDC, USDS, WBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Arbitrum?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Arbitrum составляет примерно $159.71B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Arbitrum, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.