Токеномика Rocket Pool ETH (RETH) Откройте для себя ключевую информацию о Rocket Pool ETH (RETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. Официальный сайт: https://rocketpool.net/ Купить RETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Rocket Pool ETH (RETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rocket Pool ETH (RETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,16B $ 1,16B $ 1,16B Общее предложение: $ 413,06K $ 413,06K $ 413,06K Оборотное предложение: $ 413,06K $ 413,06K $ 413,06K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,16B $ 1,16B $ 1,16B Исторический максимум: $ 4 814,31 $ 4 814,31 $ 4 814,31 Исторический минимум: $ 887,26 $ 887,26 $ 887,26 Текущая цена: $ 2 819,59 $ 2 819,59 $ 2 819,59 Узнайте больше о цене Rocket Pool ETH (RETH)

Токеномика Rocket Pool ETH (RETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rocket Pool ETH (RETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETH, изучите текущую цену RETH!

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