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Топ токенов категории Экосистема Base по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Base. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,853.54
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00088
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
3
Солана
Солана
SOL
$ 75.76
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06956
-0.17%
-1.11%
-1.06%
$ 11.87B
$ 62.84M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,855.22
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,857
+0.03%
-0.01%
-0.81%
$ 6.18B
$ 296.35M
7
Линк
Линк
LINK
$ 8.209
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,872.84
0.00%
-0.02%
-0.15%
$ 4.50B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,067.41
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004611
+0.06%
-0.37%
-7.65%
$ 2.73B
$ 216.50B
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
13
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.62
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
14
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8009
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
15
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.305
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
16
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05271
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
17
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002852
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.10B
$ 7.68M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9255
-0.01%
+0.21%
+2.16%
$ 970.05M
$ 35.59K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.04%
$ 918.67M
$ 1.20
21
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.90M
--
22
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
23
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0872
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
24
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.15
-0.01%
-0.01%
+2.32%
$ 758.03M
$ 9.21M
25
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,188.32
-0.07%
-0.02%
-0.17%
$ 700.98M
$ 593.16K
26
GHO
GHO
GHO
$ 0.997947
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 697.58M
$ 1.13M
27
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.68M
--
28
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
29
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,116.69
-0.05%
-0.01%
+0.51%
$ 606.73M
$ 73.17K
30
VVV
VVV
VVV
$ 11.8477
+0.06%
-0.03%
-0.70%
$ 559.27M
$ 7.42K
31
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998687
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.88M
$ 915.59K
32
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,496
+0.07%
-0.01%
-1.26%
$ 536.80M
$ 12.18K
33
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.447
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
34
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 452.49M
$ 23.62M
35
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
36
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4144
-0.02%
-1.43%
-0.14%
$ 394.96M
$ 153.35K
37
Curve
Curve
CRV
$ 0.2606
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
38
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5566
-0.29%
-0.32%
-0.25%
$ 366.64M
$ 266.06K
39
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.19M
$ 2.88M
40
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.483
0.00%
-1.91%
+0.68%
$ 353.98M
$ 635.94K
41
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,126.77
-0.07%
-0.02%
-0.41%
$ 346.90M
$ 6.39M
42
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3877
-0.33%
+0.57%
+7.45%
$ 344.25M
$ 3.06M
43
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.940623
+0.09%
-0.00%
+3.51%
$ 305.11M
$ 2.24M
44
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.863
+0.21%
+0.12%
+7.00%
$ 297.56M
$ 435.94K
45
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,746
-0.04%
-0.02%
-0.80%
$ 297.51M
$ 20.78M
46
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3155
-0.13%
-1.97%
-2.39%
$ 296.15M
$ 558.31K
47
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.356
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
48
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64,159
+0.05%
-0.01%
-0.45%
$ 222.09M
$ 76.58K
49
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002453
-0.45%
-2.15%
-13.15%
$ 216.12M
$ 274.23B
50
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999348
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 214.41M
$ 7.34M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Base и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Base представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1,552 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1482.94B.
Какой токен из категории Экосистема Base демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Base, отслеживаемых на MEXC, PAW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 68.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Base находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1,552 токенов категории Экосистема Base, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Base относятся BTC, USDC, SOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Base?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Base составляет примерно $1482.94B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Base, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.