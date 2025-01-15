Цена Rings scUSD (SCUSD)
Текущая цена Rings scUSD (SCUSD) сегодня составляет 1.001 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.92M USD. Цена SCUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rings scUSD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 582.85K USD
- Изменение цены Rings scUSD в течение дня составляет +0.09%
- Оборотное предложение составляет 1.92M USD
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За сегодня изменение цены Rings scUSD на USD составило $ +0.00089927.
За последние 30 дней изменение цены Rings scUSD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Rings scUSD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Rings scUSD на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00089927
|+0.09%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Rings scUSD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.06%
+0.09%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.
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|1 SCUSD к AUD
A$1.61161
|1 SCUSD к GBP
￡0.81081
|1 SCUSD к EUR
€0.97097
|1 SCUSD к USD
$1.001
|1 SCUSD к MYR
RM4.49449
|1 SCUSD к TRY
₺35.51548
|1 SCUSD к JPY
¥157.06691
|1 SCUSD к RUB
₽102.7026
|1 SCUSD к INR
₹86.46638
|1 SCUSD к IDR
Rp16,409.83344
|1 SCUSD к PHP
₱58.64859
|1 SCUSD к EGP
￡E.50.48043
|1 SCUSD к BRL
R$6.1061
|1 SCUSD к CAD
C$1.43143
|1 SCUSD к BDT
৳121.08096
|1 SCUSD к NGN
₦1,556.7552
|1 SCUSD к UAH
₴42.12208
|1 SCUSD к VES
Bs53.053
|1 SCUSD к PKR
Rs278.89862
|1 SCUSD к KZT
₸528.50798
|1 SCUSD к THB
฿34.71468
|1 SCUSD к TWD
NT$33.02299
|1 SCUSD к CHF
Fr0.91091
|1 SCUSD к HKD
HK$7.78778
|1 SCUSD к MAD
.د.م10.02001