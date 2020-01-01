Токеномика Rings scUSD (SCUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Rings scUSD (SCUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rings scUSD (SCUSD) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Официальный сайт: https://app.rings.money/ Whitepaper: https://docs.rings.money/ Купить SCUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Rings scUSD (SCUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rings scUSD (SCUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M Общее предложение: $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M Оборотное предложение: $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M Исторический максимум: $ 1,017 $ 1,017 $ 1,017 Исторический минимум: $ 0,944488 $ 0,944488 $ 0,944488 Текущая цена: $ 0,999344 $ 0,999344 $ 0,999344 Узнайте больше о цене Rings scUSD (SCUSD)

Токеномика Rings scUSD (SCUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rings scUSD (SCUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCUSD, изучите текущую цену SCUSD!

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