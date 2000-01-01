Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Sonic по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Sonic. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,062.43
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.29
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,058.24
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,165
+0.12%
-0.01%
-0.45%
$ 657.85M
$ 708.62K
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,482
+0.12%
-0.02%
-1.11%
$ 536.65M
$ 12.18K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,692
+0.03%
-0.02%
-0.81%
$ 413.60M
$ 7.57K
9
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.36
+0.22%
-1.52%
+1.19%
$ 232.56M
$ 152.54K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.07%
-0.01%
-1.10%
$ 189.28M
$ 7.60K
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
12
S
S
S
$ 0.02344
+0.09%
-2.50%
+3.72%
$ 67.45M
$ 2.91M
13
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,338
-0.11%
-0.02%
+0.35%
$ 62.38M
$ 51.11
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
0.00%
$ 51.62M
--
15
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
+0.06%
$ 35.22M
$ 1.46
16
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.69M
$ 700.03K
17
USDP
USDP
USDP
$ 0.9977
+0.14%
0.00%
+0.02%
$ 31.97M
$ 5.66K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005482
-0.02%
+0.64%
-6.28%
$ 28.83M
$ 15.11M
19
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1962
+0.18%
+3.16%
-14.82%
$ 28.67M
$ 82.29K
20
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.333537
+0.24%
+0.05%
+1.88%
$ 24.94M
$ 3.35K
21
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.78
+0.56%
-0.02%
+63.00%
$ 17.65M
$ 71.29K
22
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.310329
-0.24%
-0.04%
+16.26%
$ 16.58M
$ 176.90K
23
Origin
Origin
OGN
$ 0.01659
-0.30%
-0.06%
+8.12%
$ 11.05M
$ 3.42M
24
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2963
+0.24%
+4.56%
-5.99%
$ 4.13M
$ 196.01K
26
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
27
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.999256
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 2.88M
$ 15.47K
28
Beets Staked Sonic
Beets Staked Sonic
STS
$ 0.02539435
-0.04%
-0.01%
+4.37%
$ 2.70M
$ 4.68K
29
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
-0.10%
$ 2.50M
$ 50.85
30
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1.009
+0.10%
+0.01%
+1.06%
$ 2.11M
$ 113.83K
31
Rings scUSD
Rings scUSD
SCUSD
$ 1.007
+0.10%
+0.01%
+0.73%
$ 1.93M
$ 137.34
32
Rezerve Money
Rezerve Money
RZR
$ 0.518593
-0.62%
-0.18%
-24.23%
$ 761.89K
$ 7.08K
33
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.0003543
-0.01%
+0.01%
-0.31%
$ 658.83K
$ 226.62
34
Shadow
Shadow
SHADOW
$ 0.471654
+0.03%
-0.01%
+1.93%
$ 467.37K
$ 19.89K
35
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
-0.07%
$ 377.99K
$ 9.10
36
JACK
JACK
JACK
$ 0.00434804
-0.14%
-0.01%
-1.47%
$ 361.39K
$ 8.94
37
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
+0.14%
-0.00%
-0.10%
$ 352.05K
$ 665.03
38
Beets
Beets
BEETS
$ 0.00130402
0.00%
--
-90.34%
$ 338.09K
$ 85.78
39
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001606
-0.25%
-3.15%
-5.49%
$ 258.73K
$ 15.38M
40
DeFive
DeFive
FIVE
$ 0.00021302
0.00%
-0.02%
+8.06%
$ 244.59K
$ 109.98
41
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00036406
+0.01%
-0.02%
-1.39%
$ 236.49K
$ 12.51K
42
Jefe
Jefe
JEFE
$ 0.02092172
+0.05%
-0.01%
+3.43%
$ 209.22K
$ 3.07K
43
Long
Long
LONG
$ 2.3489E-7
0.00%
+0.40%
+1.82%
$ 184.81K
--
44
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00041367
-1.53%
-0.03%
+3.40%
$ 168.56K
$ 133.18
45
GOGGLES
GOGGLES
GOGLZ
$ 0.00374852
-0.44%
-0.02%
+14.08%
$ 143.47K
$ 623.18
46
Origin Sonic
Origin Sonic
OS
$ 0.02359647
-0.01%
-0.01%
+4.59%
$ 143.46K
$ 375.37
47
Eggs Finance
Eggs Finance
EGGS
$ 4.124E-5
0.00%
+0.20%
+0.44%
$ 124.30K
--
48
Rings scBTC
Rings scBTC
SCBTC
$ 63,851
+0.18%
-0.02%
-13.23%
$ 114.95K
$ 9.50
49
Equalizer on Sonic
Equalizer on Sonic
EQUAL
$ 0.075731
+0.83%
-0.05%
+14.73%
$ 106.81K
$ 325.55
50
Fly
Fly
FLY
$ 0.0056201
+0.03%
-0.10%
-16.99%
$ 95.06K
$ 2.66K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Sonic и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Sonic представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 72 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $94.58B.
Какой токен из категории Экосистема Sonic демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Sonic, отслеживаемых на MEXC, PRL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Sonic находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 72 токенов категории Экосистема Sonic, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Sonic относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Sonic?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Sonic составляет примерно $94.58B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Sonic, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.