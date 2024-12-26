Цена Morpheus Network (MNW)
Текущая цена Morpheus Network (MNW) сегодня составляет 0.412952 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 15.49M USD. Цена MNW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Morpheus Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 28.44K USD
- Изменение цены Morpheus Network в течение дня составляет -0.67%
- Оборотное предложение составляет 37.52M USD
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За сегодня изменение цены Morpheus Network на USD составило $ -0.0028220872256459.
За последние 30 дней изменение цены Morpheus Network на USD составило $ -0.0207402664.
За последние 60 дней изменение цены Morpheus Network на USD составило $ +0.2092551669.
За последние 90 дней изменение цены Morpheus Network на USD составило $ -0.0068859479801746.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0028220872256459
|-0.67%
|30 дней
|$ -0.0207402664
|-5.02%
|60 дней
|$ +0.2092551669
|+50.67%
|90 дней
|$ -0.0068859479801746
|-1.64%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Morpheus Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.25%
-0.67%
-4.06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.
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