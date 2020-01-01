Токеномика Morpheus Network (MNW) Откройте для себя ключевую информацию о Morpheus Network (MNW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Morpheus Network (MNW) The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform. Официальный сайт: https://morpheus.network Whitepaper: https://morpheus.network/assets/Morpheus.Network_Black_Platform.pdf Купить MNW сейчас!

Токеномика и анализ цен Morpheus Network (MNW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Morpheus Network (MNW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Общее предложение: $ 47,90M $ 47,90M $ 47,90M Оборотное предложение: $ 37,52M $ 37,52M $ 37,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,30M $ 4,30M $ 4,30M Исторический максимум: $ 5,46 $ 5,46 $ 5,46 Исторический минимум: $ 0,00992725 $ 0,00992725 $ 0,00992725 Текущая цена: $ 0,08912 $ 0,08912 $ 0,08912 Узнайте больше о цене Morpheus Network (MNW)

Токеномика Morpheus Network (MNW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Morpheus Network (MNW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNW, изучите текущую цену MNW!

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