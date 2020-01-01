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Топ токенов категории Мастер-ноды по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Мастер-ноды. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09177
+0.08%
+0.24%
+10.83%
$ 709.37M
$ 9.98M
2
DASH
DASH
DASH
$ 31.02
+0.19%
-1.33%
-1.27%
$ 396.71M
$ 14.45K
3
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03784
-0.13%
-2.67%
+0.40%
$ 37.90M
$ 1.44M
4
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04458
+0.31%
+3.37%
+14.63%
$ 18.43M
$ 1.44M
5
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6254
+0.13%
-0.46%
-5.58%
$ 11.73M
$ 98.87K
6
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.0306212
-2.91%
+0.04%
-25.38%
$ 6.43M
$ 6.39K
7
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.56
+0.39%
-0.02%
-9.54%
$ 4.86M
$ 59.80K
8
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01607153
-1.37%
-0.06%
-0.15%
$ 4.49M
$ 4.07K
9
Viction
Viction
VIC
$ 0.03005
-4.99%
+3.47%
-26.28%
$ 3.82M
$ 2.38M
10
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.02454
-2.49%
-0.32%
-11.62%
$ 2.44M
$ 3.12M
11
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002191
-0.86%
-5.01%
+28.69%
$ 1.96M
$ 26.81M
12
Divi
Divi
DIVI
$ 0.00025556
0.00%
--
+0.04%
$ 1.21M
$ 227.53
13
Energi
Energi
NRG
$ 0.00862
-0.12%
-2.38%
-2.27%
$ 885.32K
$ 1.26M
14
Morpheus Network
Morpheus Network
MNW
$ 0.01106636
0.00%
+0.03%
-3.92%
$ 530.05K
$ 20.23
15
Raptoreum
Raptoreum
RTM
$ 6.421E-5
-1.25%
-5.00%
+0.53%
$ 439.63K
--
16
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 3.62E-5
+0.58%
-0.30%
-16.93%
$ 387.68K
--
17
SwiftCash
SwiftCash
SWIFT
$ 0.00051527
0.00%
-0.00%
+1.35%
$ 158.36K
$ 120.75
18
Honest
Honest
HNST
$ 5.544E-5
0.00%
-83.40%
+0.04%
$ 22.18K
--
19
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00114304
0.00%
-0.00%
+3.81%
$ 19.61K
$ 1.67K
20
KIRA
KIRA
KIRA
$ 1.491E-5
+0.47%
+3.30%
+1.08%
$ 14.90K
--
21
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003393
-0.29%
-1.22%
-10.78%
--
$ 755.72M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Мастер-ноды и почему они так популярны?
Токены категории Мастер-ноды представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 21 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.20B.
Какой токен из категории Мастер-ноды демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Мастер-ноды, отслеживаемых на MEXC, VIC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.47% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Мастер-ноды находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 21 токенов категории Мастер-ноды, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Мастер-ноды относятся BDX, DASH, ONT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Мастер-ноды?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Мастер-ноды составляет примерно $1.20B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мастер-ноды, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.