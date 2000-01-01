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Топ токенов категории Экшн-игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экшн-игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0961
+0.31%
+0.63%
+15.11%
$ 17.86M
$ 156.91K
2
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02057
-0.05%
-3.02%
-13.61%
$ 8.91M
$ 2.70M
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003332
-0.21%
+2.86%
+18.21%
$ 7.91M
$ 50.17M
4
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02973
-1.20%
-6.46%
+11.87%
$ 7.33M
$ 2.02M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01421
-0.14%
-0.14%
-3.60%
$ 7.09M
$ 3.96M
6
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06672
-8.11%
+6.24%
+8.69%
$ 3.08M
$ 1.09M
7
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005498
-0.44%
-0.47%
-6.74%
$ 2.18M
$ 13.39M
8
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116423
+0.08%
+0.01%
+2.55%
$ 1.16M
$ 1.37K
9
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00350403
-0.01%
+0.02%
+1.57%
$ 1.12M
$ 133.88K
10
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.05686E-7
+0.12%
-6.10%
-4.36%
$ 1.11M
--
11
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.0113924
-0.11%
-0.02%
-2.98%
$ 663.32K
$ 307.78
12
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00091288
+1.78%
+0.00%
-17.13%
$ 655.46K
$ 114.98K
13
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00566082
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 637.39K
$ 232.20
14
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.295E-5
-0.02%
-1.60%
-3.09%
$ 619.63K
--
15
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001594
+0.25%
+0.06%
-1.12%
$ 594.17K
$ 4.15B
16
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00045252
0.00%
-0.03%
+0.15%
$ 452.52K
$ 348.23
17
ISLAND Token
ISLAND Token
ISLAND
$ 0.00048684
-1.55%
-0.30%
-78.65%
$ 448.57K
$ 118.63K
18
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000705
-0.14%
+1.44%
+0.14%
$ 439.33K
$ 48.79M
19
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01811
-0.28%
+1.24%
+20.44%
$ 351.23K
$ 3.25M
20
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.399E-5
0.00%
-2.70%
-3.50%
$ 322.41K
--
21
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01410534
-0.19%
-0.02%
-1.16%
$ 282.11K
$ 31.08
22
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.00025055
0.00%
--
-0.05%
$ 250.55K
$ 5.03
23
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00115606
0.00%
-0.03%
-9.57%
$ 245.02K
$ 546.06
24
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00080862
-0.87%
-0.00%
-1.55%
$ 243.54K
$ 17.43
25
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00809153
0.00%
-0.00%
+0.27%
$ 240.02K
$ 3.37
26
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+4.29%
$ 205.20K
$ 27.82
27
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00036189
-0.01%
-0.00%
-5.54%
$ 196.60K
$ 215.71
28
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00016007
-0.07%
-0.02%
-14.36%
$ 160.07K
$ 17.93
29
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.0019162
-0.03%
--
+0.81%
$ 125.62K
$ 13.84
30
Relic
Relic
RELIC
$ 0.00012522
-1.14%
+0.19%
+19.01%
$ 119.23K
$ 9.45K
31
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00118891
-0.16%
+0.09%
-62.46%
$ 114.31K
$ 235.01
32
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 0.00010826
-2.58%
-0.24%
-2.11%
$ 100.79K
$ 10.00K
33
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.057E-5
0.00%
+4.20%
-14.48%
$ 95.11K
--
34
REVV
REVV
REVV
$ 7.771E-5
+0.21%
-1.10%
-0.94%
$ 86.28K
--
35
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.399E-5
0.00%
+6.40%
+6.50%
$ 84.17K
--
36
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
+0.34%
$ 53.13K
--
37
Hive Game Token
Hive Game Token
HGT
$ 8.45E-6
0.00%
+1.40%
-1.63%
$ 42.07K
--
38
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
+0.02%
$ 34.37K
$ 52.52K
39
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.23E-6
+0.31%
-0.30%
-0.31%
$ 32.33K
--
40
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
-0.30%
$ 26.01K
$ 1.92
41
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
-0.17%
$ 24.10K
$ 4.57
42
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--
43
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
-7.36%
$ 21.04K
$ 5.74
44
Materium
Materium
MTRM
$ 0.00105607
0.00%
--
-0.18%
$ 19.98K
$ 11.87
45
Light Speed Cat
Light Speed Cat
LSCAT
$ 0.00023734
0.00%
--
+2.58%
$ 18.76K
$ 1.08
46
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
-0.54%
$ 18.16K
--
47
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00011703
0.00%
0.00%
-4.66%
$ 17.20K
$ 101.76
48
Dark Frontiers
Dark Frontiers
DARK
$ 7.555E-5
+0.05%
+2.20%
-81.98%
$ 16.26K
--
49
AndreyWTR
AndreyWTR
WTR
$ 1.532E-5
0.00%
+2.00%
+5.36%
$ 14.53K
--
50
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017324
0.00%
--
+0.30%
$ 13.68K
$ 4.64

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экшн-игры и почему они так популярны?
Токены категории Экшн-игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 54 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $65.91M.
Какой токен из категории Экшн-игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экшн-игры, отслеживаемых на MEXC, LUNAR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экшн-игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 54 токенов категории Экшн-игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экшн-игры относятся STAR, GODS, GUN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экшн-игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экшн-игры составляет примерно $65.91M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экшн-игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.