Цена Game Meteor Coin (GMTO)
Текущая цена Game Meteor Coin (GMTO) сегодня составляет 0.00032229 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 398.29K USD. Цена GMTO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Game Meteor Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 22.83K USD
- Изменение цены Game Meteor Coin в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 1.24B USD
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За сегодня изменение цены Game Meteor Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Game Meteor Coin на USD составило $ -0.0000848325.
За последние 60 дней изменение цены Game Meteor Coin на USD составило $ -0.0000577894.
За последние 90 дней изменение цены Game Meteor Coin на USD составило $ -0.0002373208298457138.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0.0000848325
|-26.32%
|60 дней
|$ -0.0000577894
|-17.93%
|90 дней
|$ -0.0002373208298457138
|-42.40%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Game Meteor Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-11.37%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.
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A$0.000515664
|1 GMTO к GBP
￡0.0002546091
|1 GMTO к EUR
€0.0003093984
|1 GMTO к USD
$0.00032229
|1 GMTO к MYR
RM0.0014438592
|1 GMTO к TRY
₺0.0113510538
|1 GMTO к JPY
¥0.0506414277
|1 GMTO к RUB
₽0.0321774336
|1 GMTO к INR
₹0.0275332347
|1 GMTO к IDR
Rp5.1982250787
|1 GMTO к PHP
₱0.0189055314
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￡E.0.0163787778
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R$0.002159343
|1 GMTO к CAD
C$0.0004608747
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৳0.038449197
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₦0.4981282011
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₴0.0134910594
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Bs0.01643679
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Rs0.0895740597
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₸0.1667302857
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฿0.0109965348
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NT$0.0105292143
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Fr0.000290061
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