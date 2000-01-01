GameFi объединяет блокчейн и гейминг, позволяя игрокам зарабатывать криптовалюту и владеть игровыми активами в формате NFT. Токены в этом секторе выступают внутриигровой валютой, инструментами наград и управления в децентрализованных игровых экосистемах. Их капитализация напрямую зависит от притока игроков и развития модели «играйте, чтобы зарабатывать» (P2E).
Включение цифровых активов в сектор Игры (GameFi), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.