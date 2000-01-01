Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов игрового сектора (GameFi) по рыночной капитализации

GameFi объединяет блокчейн и гейминг, позволяя игрокам зарабатывать криптовалюту и владеть игровыми активами в формате NFT. Токены в этом секторе выступают внутриигровой валютой, инструментами наград и управления в децентрализованных игровых экосистемах. Их капитализация напрямую зависит от притока игроков и развития модели «играйте, чтобы зарабатывать» (P2E).

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.72314
-2.26%
-52.12%
-26.33%
$ 282.65M
$ 1.18M
2
Monad
Monad
MON
$ 0.02219
+0.04%
+5.79%
+6.96%
$ 263.58M
$ 11.21M
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1118
0.00%
+0.18%
+1.26%
$ 224.60M
$ 508.62K
4
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002101
+0.10%
-2.78%
+1.94%
$ 201.18M
$ 3.71B
5
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9208
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
6
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06674
+0.07%
-0.16%
-0.34%
$ 132.50M
$ 806.88K
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1331
+0.15%
-1.12%
-0.08%
$ 131.90M
$ 1.07M
8
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2604
-0.04%
-0.27%
-0.04%
$ 126.69M
$ 279.83K
9
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00123409
-0.72%
-0.03%
-10.68%
$ 123.41M
$ 24.00K
10
$ 0.04149
-0.43%
-0.62%
-1.03%
$ 121.74M
$ 1.38M
11
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.2897
-0.07%
-0.21%
+1.83%
$ 117.16M
$ 640.25K
12
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.069764
+0.23%
+0.01%
+3.76%
$ 111.53M
$ 69.35K
13
Incrypt
Incrypt
INC
$ 0.00505394
-0.22%
+0.04%
+36.74%
$ 106.15M
$ 94.61K
14
$ 0.1924
-0.21%
-3.86%
-3.32%
$ 88.76M
$ 295.33K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001805
-0.11%
+0.22%
+0.50%
$ 87.90M
$ 187.81M
16
FORM
FORM
FORM
$ 0.216
-0.23%
-10.22%
+3.99%
$ 82.56M
$ 555.28K
17
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1895
+0.82%
+1.10%
-5.80%
$ 81.04M
$ 344.88K
18
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.2983
-0.10%
-0.07%
-1.19%
$ 72.78M
$ 289.14K
19
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2261
+0.09%
-4.03%
-5.74%
$ 64.55M
$ 273.61K
20
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003426
-0.49%
-0.70%
+7.73%
$ 61.42M
$ 252.76T
21
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.089691
+1.38%
+0.03%
+9.19%
$ 57.41M
$ 2.80M
22
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001881
-0.27%
+0.75%
+12.58%
$ 53.09M
$ 344.69M
23
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02498
0.00%
-1.42%
+2.46%
$ 49.42M
$ 2.29M
24
Xphere
Xphere
XP
$ 0.015985
-0.01%
-0.88%
+5.19%
$ 44.33M
$ 4.85M
25
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
$ 41.73
-0.02%
-0.01%
+1.53%
$ 41.70M
$ 1.64K
26
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.09935
-5.40%
-1.42%
+2.88%
$ 41.28M
$ 582.57K
27
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05177
-0.08%
-2.00%
+8.21%
$ 40.10M
$ 1.19M
28
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003577
-0.19%
-1.90%
+4.16%
$ 35.86M
$ 182.88M
29
Propy
Propy
PRO
$ 0.3409
-0.18%
-3.01%
-4.64%
$ 34.10M
$ 203.50K
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007602
+0.13%
-0.93%
+2.11%
$ 32.31M
$ 7.53M
31
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003263
+0.31%
+2.37%
+7.12%
$ 32.15M
$ 2.07B
32
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0012159
+1.34%
+3.34%
-18.93%
$ 30.49M
$ 189.13M
33
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010021
-0.26%
-1.07%
-0.21%
$ 29.93M
$ 71.72M
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2935
+0.47%
+1.75%
-40.36%
$ 29.62M
$ 63.25K
35
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012471
-0.02%
-1.17%
-0.07%
$ 28.97M
$ 44.55M
36
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03561
-0.47%
-4.03%
+4.65%
$ 27.53M
$ 1.96M
37
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10706
+0.01%
0.00%
-1.66%
$ 23.48M
$ 373.98K
38
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.04004
-0.75%
+0.71%
-3.78%
$ 23.41M
$ 1.59M
39
BORA
BORA
BORA
$ 0.01955746
+0.66%
-0.01%
-6.53%
$ 22.54M
$ 446.93K
40
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003581
+0.06%
-1.40%
-0.74%
$ 22.28M
$ 17.98M
41
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.007
+0.03%
-2.08%
+3.67%
$ 22.17M
$ 19.21K
42
GMT
GMT
GMT
$ 0.00698875
+0.07%
+0.01%
+5.82%
$ 21.74M
$ 4.37M
43
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04413
+0.34%
-1.94%
+14.84%
$ 19.98M
$ 1.31M
44
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005466
+0.18%
-2.56%
+3.61%
$ 19.92M
$ 104.43M
45
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.0913
-0.10%
-3.62%
+10.87%
$ 19.31M
$ 3.19M
46
CARV
CARV
CARV
$ 0.03089
+0.49%
-5.26%
+16.72%
$ 18.90M
$ 1.88M
47
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.188075
-0.52%
0.00%
-2.53%
$ 18.81M
$ 599.23K
48
WAX
WAX
WAXP
$ 0.004001
+0.65%
+1.32%
+4.74%
$ 18.44M
$ 16.96M
49
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0958
+0.31%
+0.63%
+15.11%
$ 17.86M
$ 156.91K
50
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.0016393
0.00%
-0.02%
+1.56%
$ 16.39M
$ 149.23K

Часто задаваемые вопросы

Что такое GameFi (Gaming Finance) в экосистеме Web3?
GameFi – это пересечение блокчейн-технологий и игровой индустрии. Он внедряет принципы децентрализованных финансов (DeFi) в игры, позволяя игрокам полноценно владеть внутриигровыми активами и зарабатывать криптовалюту в процессе игры.
Как работают механизмы «играйте, чтобы зарабатывать» (P2E) в блокчейн-играх?
Механики «играйте, чтобы зарабатывать» (P2E) вознаграждают игроков токенами GameFi или NFT за выполнение заданий, победы в сражениях или вклад в экосистему игры. Эти цифровые награды затем можно обменять на фиат или другие криптовалюты на открытом рынке.
В чем заключается разница между игровым утилитарным токеном и токеном управления в GameFi?
Игровые утилитарные токены – это активы с высокой инфляцией, которые используются для повседневных микротранзакций, таких как разведение персонажей или ремонт предметов. Токены управления GameFi имеют ограниченное предложение и дают право голоса, а также долю в общей выручке игровой студии.
Почему блокчейн-игры используют NFT для внутриигровых активов?
Блокчейн-игры используют NFT, чтобы игроки могли подтвержденно владеть своими цифровыми активами (например оружием, землей или персонажами) вне серверов игры и свободно продавать или сдавать их в аренду на децентрализованных маркетплейсах.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Игры (GameFi), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.