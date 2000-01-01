Механики «играйте, чтобы зарабатывать» (P2E) вознаграждают игроков токенами GameFi или NFT за выполнение заданий, победы в сражениях или вклад в экосистему игры. Эти цифровые награды затем можно обменять на фиат или другие криптовалюты на открытом рынке.