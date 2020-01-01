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Топ токенов категории Игровой утилитарный токен по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Игровой утилитарный токен. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9208
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1331
+0.15%
-1.12%
-0.08%
$ 131.90M
$ 1.07M
3
$ 0.04149
-0.43%
-0.62%
-1.03%
$ 121.74M
$ 1.38M
4
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003426
-0.49%
-0.70%
+7.73%
$ 61.42M
$ 252.76T
5
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03561
-0.47%
-4.03%
+4.65%
$ 27.53M
$ 1.96M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003581
+0.06%
-1.40%
-0.74%
$ 22.28M
$ 17.98M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005466
+0.18%
-2.56%
+3.61%
$ 19.92M
$ 104.43M
8
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.188075
-0.52%
0.00%
-2.53%
$ 18.81M
$ 599.23K
9
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.247846
-0.40%
-0.00%
-2.66%
$ 15.48M
$ 228.93K
10
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004568
-0.47%
-5.77%
+9.61%
$ 15.19M
$ 13.99M
11
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12608
+0.73%
+2.01%
+8.95%
$ 12.38M
$ 633.11K
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035017
-0.16%
-0.01%
-10.30%
$ 4.69M
$ 28.05K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00044755
+0.10%
-0.00%
+1.01%
$ 4.47M
$ 195.97
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00316361
+0.22%
+0.02%
+6.49%
$ 4.20M
$ 5.48K
15
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000125
-0.79%
-3.85%
-0.79%
$ 3.11M
$ 13.05M
16
PX
PX
PX
$ 0.0127
-1.55%
0.00%
-3.79%
$ 2.48M
$ 174.68K
17
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04393381
+0.25%
-0.01%
+0.93%
$ 2.32M
$ 22.95K
18
$ 362.74
+0.02%
-0.57%
-1.98%
$ 1.99M
$ 147.43
19
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00185437
+0.05%
--
+2.04%
$ 1.91M
$ 57.49
20
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01750045
0.00%
+0.16%
+19.79%
$ 1.64M
$ 4.87K
21
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00326418
0.00%
--
+30.43%
$ 1.63M
$ 7.04K
22
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01181
+1.63%
+5.99%
+7.62%
$ 1.25M
$ 1.23M
23
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116423
+0.08%
+0.01%
+2.55%
$ 1.16M
$ 1.37K
24
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00350403
-0.01%
+0.02%
+1.57%
$ 1.12M
$ 133.88K
25
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00097026
-0.98%
-0.02%
+2.40%
$ 1.11M
$ 11.22K
26
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10314E-7
+0.12%
-3.40%
-0.23%
$ 1.10M
--
27
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00378
+0.53%
-1.31%
+65.35%
$ 942.10K
$ 5.93M
28
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029985
-0.10%
-0.01%
+2.16%
$ 899.54K
$ 136.31
29
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00297899
+0.01%
-0.00%
-1.33%
$ 893.70K
$ 5.03K
30
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.0103268
+0.04%
-0.01%
+2.26%
$ 871.53K
$ 9.97
31
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00091333
-0.11%
+0.03%
-1.67%
$ 776.80K
$ 244.65
32
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250951
0.00%
--
-0.42%
$ 726.46K
$ 91.37
33
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.6961E-8
+0.12%
-3.20%
+19.62%
$ 694.46K
--
34
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00272004
+0.93%
+0.17%
-15.24%
$ 680.01K
$ 3.71K
35
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00566082
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 637.39K
$ 232.20
36
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.0000159
+0.25%
+0.06%
-1.12%
$ 594.17K
$ 4.15B
37
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.209831
-2.36%
-0.02%
-6.78%
$ 588.65K
$ 78.75
38
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00154871
-0.01%
+0.01%
-3.91%
$ 576.30K
$ 309.76
39
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.828E-5
-2.75%
-1.10%
-40.41%
$ 570.99K
--
40
EDOM
EDOM
EDOM
$ 6.835E-5
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 549.50K
--
41
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00056805
-0.69%
+0.60%
+17.21%
$ 543.45K
$ 11.73K
42
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000704
-0.14%
+1.44%
+0.14%
$ 439.33K
$ 48.79M
43
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+2.79%
$ 398.62K
$ 2.30
44
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 1.02E-6
0.00%
-0.20%
+2.55%
$ 319.89K
--
45
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00259998
0.00%
--
+5.04%
$ 312.00K
$ 1.24K
46
Gamium
Gamium
GMM
$ 6.0E-6
+1.35%
-10.80%
-16.43%
$ 293.72K
--
47
FERMA
FERMA
FERMA
$ 0.02565491
-0.04%
-0.01%
-0.53%
$ 282.20K
$ 44.65K
48
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00115606
0.00%
-0.03%
-9.57%
$ 245.02K
$ 546.06
49
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00077961
+0.53%
-0.11%
-1.74%
$ 232.27K
$ 13.57K
50
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089828
-0.06%
-0.02%
-3.09%
$ 230.45K
$ 25.99

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Игровой утилитарный токен и почему они так популярны?
Токены категории Игровой утилитарный токен представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 91 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $656.29M.
Какой токен из категории Игровой утилитарный токен демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Игровой утилитарный токен, отслеживаемых на MEXC, PZP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 25.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Игровой утилитарный токен находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 91 токенов категории Игровой утилитарный токен, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Игровой утилитарный токен относятся AXS, APE, SAND. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Игровой утилитарный токен?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Игровой утилитарный токен составляет примерно $656.29M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Игровой утилитарный токен, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.