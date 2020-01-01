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Топ токенов категории Аркадные игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Аркадные игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1,74836
-%2,26
-%52,12
-%26,33
$ 282,65M
$ 1,18M
2
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0,0001897
+%0,63
-%5,64
+%11,32
$ 12,28M
$ 467,36M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0,07727
-%0,36
-%1,22
-%7,43
$ 8,26M
$ 691,59K
4
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 0,745265
+%0,50
+%0,11
-%3,27
$ 5,36M
$ 33,25K
5
$ 0,0014031
-%0,26
-%2,47
-%4,53
$ 2,47M
$ 37,36M
6
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0,001318
-%0,13
-%0,57
+%1,64
$ 965,25K
$ 75,41M
7
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7,989E-5
+%0,03
-%6,00
+%1,86
$ 798,88K
--
8
Rome
Rome
ROME
$ 5,43
%0,00
--
+%27,17
$ 794,40K
$ 0,13
9
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2,828E-5
-%2,75
-%1,10
-%40,41
$ 570,99K
--
10
Meteor Coin
Meteor Coin
MTO
$ 0,00481095
%0,00
+%0,00
+%5,60
$ 481,09K
$ 48,55K
11
XGame
XGame
XGAME
$ 0,0012037
-%0,45
+%0,57
+%82,91
$ 378,87K
$ 18,35K
12
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0,00036462
%0,00
-%0,03
-%13,54
$ 364,62K
$ 10,92
13
Emperor
Emperor
EMPI
$ 0,01071124
+%0,03
-%0,01
-%0,86
$ 314,63K
$ 13,92
14
Walken
Walken
WLKN
$ 0,00013458
-%0,08
-%0,07
+%1,24
$ 220,35K
$ 1,37K
15
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4,578E-5
%0,00
+%0,90
+%18,02
$ 186,61K
--
16
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0,001322
-%0,83
+%25,24
+%39,74
$ 146,30K
$ 27,73M
17
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 1,23E-5
%0,00
+%4,60
+%0,82
$ 122,96K
--
18
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0,0002194
-%0,59
+%5,68
+%1,34
$ 107,40K
$ 21,08M
19
NFT Worlds
NFT Worlds
WRLD
$ 0,0001397
%0,00
--
-%0,40
$ 76,69K
$ 1,48
20
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7,135E-5
%0,00
-%1,90
+%0,21
$ 71,35K
--
21
BreadHeads
BreadHeads
CRUMBS
$ 5,042E-5
+%0,46
-%1,90
+%3,47
$ 50,41K
--
22
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0,00010187
%0,00
-%0,02
-%9,59
$ 42,28K
$ 149,74
23
Heidrun
Heidrun
HEIDRUN
$ 2,966E-5
+%0,44
-%1,60
-%16,52
$ 29,38K
--
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0,00042507
%0,00
%0,00
-%0,51
$ 25,50K
$ 1,99
25
Striker League
Striker League
MBS
$ 3,734E-5
%0,00
-%93,70
-%93,71
$ 23,35K
--
26
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0,00015188
-%0,60
-%0,00
-%10,03
$ 18,34K
$ 49,88
27
Vidya
Vidya
VIDYA
$ 0,00049934
%0,00
--
+%0,58
$ 18,04K
$ 44,83
28
Noel Claw
Noel Claw
NOELCLAW
$ 1,21652E-7
%0,00
+%3,10
+%3,14
$ 11,81K
--
29
TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem
TOWER
$ 0,0001377
%0,00
+%0,58
+%0,22
--
$ 111,28M
30
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
$ 0,005093
+%0,22
-%8,85
-%25,71
--
$ 10,38M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Аркадные игры и почему они так популярны?
Токены категории Аркадные игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 30 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $316.85M.
Какой токен из категории Аркадные игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Аркадные игры, отслеживаемых на MEXC, PZP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 25.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Аркадные игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 30 токенов категории Аркадные игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Аркадные игры относятся BEAT, HMSTR, PEPECOIN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Аркадные игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Аркадные игры составляет примерно $316.85M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Аркадные игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.