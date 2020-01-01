Токеномика Game Meteor Coin (GMTO) Откройте для себя ключевую информацию о Game Meteor Coin (GMTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Game Meteor Coin (GMTO) Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Официальный сайт: https://meteornrun.io/ Whitepaper: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Купить GMTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Game Meteor Coin (GMTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Game Meteor Coin (GMTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Общее предложение: $ 99,11B $ 99,11B $ 99,11B Оборотное предложение: $ 6,66B $ 6,66B $ 6,66B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,32M $ 15,32M $ 15,32M Исторический максимум: $ 0,00112412 $ 0,00112412 $ 0,00112412 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015462 $ 0,00015462 $ 0,00015462 Узнайте больше о цене Game Meteor Coin (GMTO)

Токеномика Game Meteor Coin (GMTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Game Meteor Coin (GMTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMTO, изучите текущую цену GMTO!

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