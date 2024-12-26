Цена Choctopus (CHOCTOPUS)
Текущая цена Choctopus (CHOCTOPUS) сегодня составляет 0.00222542 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.56M USD. Цена CHOCTOPUS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Choctopus:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 39.70K USD
- Изменение цены Choctopus в течение дня составляет +18.71%
- Оборотное предложение составляет 700.00M USD
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За сегодня изменение цены Choctopus на USD составило $ +0.00035079.
За последние 30 дней изменение цены Choctopus на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Choctopus на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Choctopus на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00035079
|+18.71%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Choctopus: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+18.71%
+30.03%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.
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|1 CHOCTOPUS к AUD
A$0.003560672
|1 CHOCTOPUS к GBP
￡0.0017580818
|1 CHOCTOPUS к EUR
€0.0021364032
|1 CHOCTOPUS к USD
$0.00222542
|1 CHOCTOPUS к MYR
RM0.0099698816
|1 CHOCTOPUS к TRY
₺0.0783792924
|1 CHOCTOPUS к JPY
¥0.350058566
|1 CHOCTOPUS к RUB
₽0.222319458
|1 CHOCTOPUS к INR
₹0.1901176306
|1 CHOCTOPUS к IDR
Rp35.8938659426
|1 CHOCTOPUS к PHP
₱0.1305431372
|1 CHOCTOPUS к EGP
￡E.0.1131848612
|1 CHOCTOPUS к BRL
R$0.014799043
|1 CHOCTOPUS к CAD
C$0.0032046048
|1 CHOCTOPUS к BDT
৳0.265492606
|1 CHOCTOPUS к NGN
₦3.4395868978
|1 CHOCTOPUS к UAH
₴0.0931560812
|1 CHOCTOPUS к VES
Bs0.11349642
|1 CHOCTOPUS к PKR
Rs0.6185109806
|1 CHOCTOPUS к KZT
₸1.1512765286
|1 CHOCTOPUS к THB
฿0.0759758388
|1 CHOCTOPUS к TWD
NT$0.0727044714
|1 CHOCTOPUS к CHF
Fr0.002002878
|1 CHOCTOPUS к HKD
HK$0.0173360218
|1 CHOCTOPUS к MAD
.د.م0.0223877252